Victoria e David Beckham in vacanza: lo yacht da 1,6 milioni di euro a settimana Piscina, spa ed eliporto sono solo alcuni dei dettagli dello yacht privato di Victoria e David Beckham per le vacanze da 1.6 milioni di euro a settimana.

A cura di Clara Salzano

Victoria e David Beckham in vacanza sullo yacht

Victoria e David Beckham sono una delle coppie più longeve e di tendenza del jet set internazionale. I loro spostamenti fanno sempre notizia e di recente sono stati avvistati a bordo di uno yacht di lusso nel Mediterraneo, tra Costa Azzurra, Corsica, Costiera Amalfitana e Sardegna. Piscina, spa ed eliporto sono solo alcuni dei dettagli dell'imbarcazione usata da Victoria e David Beckham per le vacanze da 1,6 milioni di euro a settimana.

Lo yacht Madsummer

Victoria e David Beckham hanno trascorso le vacanze nel Mediterraneo con la famiglia. Per l'estate 2022 la famosa coppia si è affidata alla società Moran Yacht & Ship che si occupa del noleggio privato di charter. Per le vacanze dei Beckham è stato scelto lo yacht Lurssen Madsummer di 95 metri.

David e Romeo Beckham sullo yacht

Madsummer è uno yacht di lusso costruito nel 2019 per il noleggio privato. L'esclusiva imbarcazione effettua viaggi nel Mediterraneo in estate e ai Caraibi d'inverno. Lo yacht può ospitare fino a dodici ospiti in dieci grandi cabine e uno staff a bordo di trenta membri dell'equipaggio.

La prua di Madsummer

Lo yacht noleggiato dai Beckham per le loro vacanze è caratterizzato de linee esterne pulite, progettate da Harrison Eidsgaard. Lo yacht comprende una piscina panoramica di dodici metri, un ampio ponte-solarium, un'enorme spa, un eliporto e diverse strutture per le immersioni.

La piscina di Madsummer

Gli interni di Madsummer sono stati progettati dall'interior designer Laura Sessa che ha scelto uno stile moderno e contemporaneo. Gli arredi sono caratterizzati da colori vivaci e linee geometriche morbide.

Gli interni di Madsummer

Viste panoramiche mozzafiato, un pianoforte a coda bianche e materiali naturali caratterizzano l'ampio salone dello yacht dove trascorrere le serate in navigazione e rilassarsi guardando il mare.