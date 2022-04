Victoria Beckham in bianco per il compleanno: festa con palloncini e torta personalizzata a 8 piani Victoria Beckham ha festeggiato il 48esimo compleanno con la famiglia e alcuni amici. Ha scelto un look total white, un completo del suo brand e la location era un esclusivo ristorante di Miami, per l’occasione addobbato con centinaia di palloncini. L’ex Spice ha spento le candeline di una torta a 8 piani.

A cura di Giusy Dente

in foto: Victoria e David Beckham

Dopo il matrimonio in grande stile di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, è stata la volta di una nuova festa a casa di David e Victoria Beckham. La ex Spice Girl ha infatti compiuto 48 anni e non ha affatto lasciato che la ricorrenza passasse inosservata. Ha organizzato un party presso il ristorante giapponese Sushi Fly Chicken a Miami, dove si è circondata delle persone più importanti della sua vita: alcuni intimi amici e ovviamente il marito e i tre figli Romeo (19 anni), Cruz (17) e Harper (10). Unico assente era proprio il maggiore Brooklyn, alle prese con i primi giorni della sua nuova vita coniugale. La sala del locale è stata addobbata per l'occasione con centinaia di palloncini colorati e con le lettere V e B gonfiabili, le iniziali della festeggiata.

Il look di Victoria Beckham

Per il matrimonio di suo figlio Victoria Beckham non ha rinunciato a indossare una propria creazione. Lo scorso 9 aprile, infatti, ha incantato tutti con un abito sottoveste color argento con dettagli in pizzo, uno slip dress molto anni Novanta, capo limited edition del suo brand. Ha nuovamente attinto al marchio che porta il suo nome in occasione del 48esimo compleanno. Ha scelto un completo bianco composto da pantaloni a sigaretta e giacca monopetto oversize con un solo bottone, che però non compare tra i capi della collezione in vendita online. Pantaloni simili hanno un costo che varia dai 550 ai 690 euro, mentre alcuni blazer sono disponibili a un costo che oscilla tra 890 e 1100 euro. L'imprenditrice ha completato il look dei festeggiamenti con un paio di sandali neri dal tacco basso, lasciando i capelli sciolti: sofisticata e glamour come sempre.

La torta personalizzata per Victoria Beckham

Per la festeggiata è stata realizzata una torta personalizzata di ben otto piano, tutti sontuosamente decorati in ogni minimo particolare e tutti diversi tra loro. Il primo livello era una base di forma quadrata ricoperta di rose, a contrasto con il secondo livello, che presentava un motivo a strisce bianco e nero. A salire, il terzo livello mostrava tutt'intorno delle polaroid di famiglia, mentre il quarto era colorato di rosa. Sul quinto strato c'era il nome di Victoria scritto in corsivo e circondato di fiorellini rossi. Nuovamente decorazioni floreali sul sesto strato, mentre il settimo mostrava un'immagine di Victoria e l'ottavo, quello piccolo più in altro, recava un messaggio di auguri.

A proposito di auguri, non sono mancati quelli di tutti i membri della famiglia. La piccola Harper ha realizzato un bigliettino che sua madre, fiera, ha mostrato sui social: una dedica affettuosa in cui oltre a ringraziarla le ha ribadito tutto il suo amore. Non è mancato il post di auguri di David Beckham. Il calciatore, condividendo una foto di coppia in cui ha taggato tutti i figli, ha scritto: "Buon compleanno alla moglie, madre e donna d'affari più incredibile di tutte. Passa un giorno speciale, te lo meriti. Ti amiamo tutti tantissimo".