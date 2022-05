Elettra Lamborghini, festa di compleanno in famiglia tra rose e torta a tre piani Festa di compleanno casalinga per Elettra Lamborghini, che si è circondata dall’affetto delle sorelle e del marito: “Finalmente 18. Il 28 sulla torta è uno scherzo” ha scritto.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini

Non smette di festeggiare, Elettra Lamborghini: e di motivi ultimamente ne ha davvero tanti. Solo pochi giorni fa ha avuto l'onore di presentare al pubblico una statua a sua immagine e somiglianza: è la prima italiana ad entrare nel museo delle cere Madame Tussaurd di Amsterdam. Un vero e proprio onore per lei, che ha immediatamente condiviso sui social la notizia con fan e follower che la seguono e supportano da tempo. A distanza di pochi giorni è arrivata un'altra occasione di festa: il compleanno.

Amore e lavoro: tutto a gonfie vele per Elettra Lamborghini

"Sono molto contenta, va tutto a gonfie vere, speriamo che la situazione rimanga così. Lavoro tanto: non mi cadono le cose dal cielo" ha detto Elettra Lamborghini a Fanpage.it. L'ereditiera si sta cimentando su tanti fronti. La musica resta ciò che ama maggiormente: ha avuto modo di calcare il palco dell'Ariston e questa estate forse la ascolteremo in un nuovo tormentone estivo. Intanto, si sta cimentando con la seconda esperienza alla conduzione.

in foto: biglietto di auguri per Elettra Lamborghini

Dopo Miss Italia (insieme all'inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno) è la volta del programma Only Fun su Nove. Reality all'orizzonte non ce ne sono: ha ammesso che non riuscirebbe a stare così tanto tempo lontana dalla sua quotidianità e soprattutto da suo marito. E non poteva mancare proprio lui, Afrojack, nel giorno del 28esimo compleanno.

Elettra Lamborghini e Afrojack

Elettra Lamborghini festeggia 28 anni

Elettra Lamborghini è nata il 17 maggio 1994: ha appena compiuto 28 anni. Ha trascorso la giornata con le persone più care, il marito Afrojack e le sorelle Lucrezia e Flaminia. Le due sono gemelle omozigote (quasi identiche): sono nate nel 1999 dal matrimonio tra Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo.

Come ogni compleanno che si rispetti, la festeggiata ha ricevuto un'enorme torta a tre piani bianca, decorata con rose bianche e macarones. Immancabili bigliettini, fiori di auguri, palloncini e ovviamente tanto tanto amore. "Buon compleanno a me. Finalmente 18… Il 28 sulla torta è uno scherzo" ha scritto la Elettra Lamborghini su Instagram, condividendo alcuni scatti della giornata.

E a quanto pare lei ha 18 anni fissi già da un po'. Anche sulla torta di compleanno dell'anno scorso c'era il numero 18 e lo stesso vale per la torta del 2020, quando a causa dell'emergenza sanitaria si era dovuta accontentare di un party casalingo per celebrare i 26 anni. Insomma: passano gli anni, ma gli affetti restano e a quanto pare, resta anche il suo sentirsi una diciottenne.