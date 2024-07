video suggerito

Come ha fatto un ristorante a conduzione familiare a diventare il migliore del Medio Oriente Nato come un ristorante di famiglia gestito da tre fratelli siriani, oggi l'Orfali Bros Bistro è tra i migliori del Medio Oriente: ecco come ha fatto a entrare nella lista dei locali più esclusivi di Dubai.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Orfali Bros Bistro ed è uno dei ristoranti più esclusivi di Dubai, frequentatissimo da tutti coloro che vogliono provare un'esperienza unica durante una vacanza negli Emirati Arabi. La cosa che in pochi sanno è che le sue origini sono tutt'altro che extra lusso: nato come un semplice locanda familiare che proponeva delle ricette tipiche tramandate dai nonni, col tempo è diventato uno dei fiori all'occhiello del panorama culinario della città. Ad oggi il suo menù è una vera e propria "lettera d'amore" alle tradizioni siriane ma con qualche tocco di contemporaneità: ecco come ha fatto il bistrot a trasformarsi in uno dei migliori ristoranti del Medio Oriente.

Orfali Bros Bistro ha ottenuto una stella Michelin

Mohamad Orfali è lo chef de cuisine del ristorante Orfali Bros Bistro (che gestisce con i fratelli Wassim e Omar, entrambi pasticcieri). Ha ereditato la passione per i fornelli dal nonno, è da lui che ha imparato a preparare alcuni dei piatti tipici siriani, diventando una vera e propria eccellenza del settore. Trasferitosi a Dubai nel 2006, ha avviato un'attività di famiglia che rendeva omaggio alle sue origini siriane. L'amore per il suo lavoro, la determinazione e il talento gli hanno permesso di trasformare quel bistrot a conduzione familiare in un locale di lusso, basti pensare che solo nell'ultimo mese l'Orfali Bros Bistro è stato premiato con una stella Michelin ed è stato inserito nella top 50 dei migliori ristoranti del Medio Oriente.

Il menù del ristorante migliore del Medio Oriente

"Siamo molto onorati di ricevere questo riconoscimento, il nostro ristorante è per le persone che amano il cibo", ha affermato uno dei Orfali, fiero di ospitare viaggiatori internazionali incuriositi dalla cucina siriana. Il menù offerto è multiculturale: sebbene molti piatti si ispirino alla cucina di famiglia, non mancano gli omaggi alla tradizione mediterranea e qualche tocco contemporaneo. Un esempio? Il "Guess What?", un mix di insalata libanese Fattoush, insalata greca e gazpacho. Il segreto del successo del ristorante è però il rapporto dei tre fratelli con i loro ospiti: puntano a rendere il locale stellato "familiare", così che tutti possano sentirsi a casa anche a km di distanza dalla loro città natale.

