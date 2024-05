video suggerito

Una cena che sembra una mostra immersiva: cosa succede se un ristorante progetta un piatto con l’AI Cosa succede se un ristorante lascia progettare i suoi piatti all’intelligenza artificiale? Un ristorante di Dubai lo ha fatto e il risultato è stato incredibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'intelligenza artificiale sta "invadendo" ormai ogni aspetto della quotidianità e, sebbene si faccia ancora fatica ad accettarla (soprattutto perché se ne temono i rischi), prima o poi si dovrà ammettere che è il simbolo di un futuro sempre più vicino in cui il ruolo degli essere umani in ogni tipo di attività comincerà a essere più "marginale". L'ultimo settore conquistato dall'AI? Quello culinario. A dimostrarlo è stato un progetto iper moderno lanciato da Krasota, un noto e raffinato ristorante di Dubai, dove per progettare un piatto gourmet nuovo ed esclusivo il classico chef stellato è stato sostituito proprio dall'intelligenza artificiale: ecco qual è stato il risultato.

Il progetto che unisce cucina e intelligenza artificiale

Siete alla ricerca di un'esperienza culinaria futuristica? Dovete volare a Dubai e fare visita al ristorante Krasota, dove i pranzi e le cene sono diventate una sorta di mostra immersiva dove provare piatti unici nel loro genere. Il progetto si chiama Imaginary Futures ed è nato dalla collaborazione tra i co-fondatori di Krasota, l’artista digitale Anton Nenashev, lo chef Vladimir Mukhin e l’imprenditore Boris Zarkov, che hanno pensato bene di "passare il testimone" alla tecnologia nella gestione del menù del ristorante. La sala da pranzo allestita è buia, con una tavola rotonda e delle luci led che proiettano una serie di diversi scenari futuristici (che potrebbero davvero diventare realtà tra qualche anno), da una città sottomarina a una colonia spaziale, fino a un'apocalisse post-nucleare. In sottofondo c'è la voce del defunto chef francese Paul Bocuse che descrive ogni dettaglio delle ricette gourmet pensate per essere "a tema" con ogni diversa ambientazione. La sua immagine viene anche proiettata sulle pareti e al termine dell'intervento si dissolve nell'oscurità.

krasota Dubai

Quanto costa una cena creata con l'AI

Come funziona il progetto Imaginary Futures? L'AI ha reinventato le migliori ricette di Bocuse sono state reinventate in base agli scenari futuristici immaginati, dando vita a qualcosa di unico e contemporaneo. Un esempio? Quaglia e foie gras avvolti in paté di funghi e pasta frolla, il tutto condito con salsa al tartufo.

Krasota Dubai

La sala rotonda contribuisce a rendere l'esperienza coinvolgente a 360 gradi: i 20 proiettori mostrano video in 3D a tema, ad esempio quando si beve il tè matcha è come se l'albero iniziasse a crescere nella tazza. Il tavolo, inoltre, è interattivo e si serve di alcuni sensori per distinguere i diversi oggetti, dai piatti ai bicchieri, così da dare vita a dei giochi di luce personalizzati. Insomma, la convivenza con l’intelligenza artificiale è passata dalla fantasia alla realtà e il risultato è impressionante. Quanto costa una cena in una simile location? Sul sito ufficiale il prezzo indicato è di 1.200 Aed, ovvero poco più di 300 euro.