Un ristorante nello spazio: mangiare su un'astronave guardando la Terra costa 450 mila euro Godersi la cena preparata da uno chef stellato mentre si è fermi nello spazio, guardando l'alba sulla curvatura terrestre: fantascienza? No è tutto vero.

Quattro giorni fa il grande annuncio ufficiale: "Siamo entusiasti di comunicare che Join Space Vip ospiterà la prima esperienza culinaria stratosferica con lo chef stellato Rasmus Munk del ristorante Alchemist, a bordo dell'astronave Nettuno di Space Perspective. È la prima capsula spaziale al mondo a zero emissioni di carbonio. Gli esploratori ceneranno mentre guarderanno l'alba sulla curvatura terrestre". Insomma: il primo ristorante stellato nell'orbita terrestre è diventato realtà e si può già prenotare il proprio posto sulla navicella, per assicurarsi di essere presenti al lancio di debutto del 2025. Pronti a decollare?

Quanto costa l'esperienza esclusiva

Dire esclusiva è dire poco, visto il costo. Ma per un appassionato abituato a guardare il cielo col naso all'insù, la possibilità concreta di cenare guardando la Terra dallo spazio deve sembrare la realizzazione del sogno di sempre. Non è fantascienza, ma è realtà: il ristorante nello spazio esiste davvero. E a distanza di poche ore dall'annuncio ufficiale, sono già giunte le prime prenotazioni da parte di chi non vuole assolutamente mancare a bordo, quando la navicella verrà lanciata in orbita per la prima volta. Il biglietto per il viaggio ha una cifra spaziale: quasi 500 mila dollari, dunque circa 450 mila euro.

Il prossimo mese saranno effettuati i primi test, mentre nel 2025 dovrebbero partire le prime cene per questi facoltosi clienti con la passione per le stelle e lo spazio intergalattico. Il ricavato della spedizione sarà destinato a un'associazione che sostiene l’uguaglianza di genere nella scienza e nella tecnologia. Il biglietto da 450 mila euro comprende il viaggio di sei ore a 30 mila metri sul livello del mare e un menù fisso, coi piatti realizzati dallo chef danese Rasmus Munk, il cui ristorante Alchemist di Copenaghen ha ricevuto due stelle Michelin nel 2021. Sarà anche lui a bordo e ha dato la notizia sui social, allegando alcune immagini della navicella.

"Sono così entusiasta di iniziare e lavorare con alcune delle principali istituzioni scientifiche e di designer per questo progetto" ha scritto. Il viaggio si svolgerà su un veicolo spaziale chiamato Spaceship Neptune, una capsula pressurizzata sollevata da un pallone riempito di idrogeno. La firma è della startup statunitense Space Perspective (che ha sede nel complesso della NASA a Cape Canaveral, Florida). Ogni passeggero indosserà tute spaziali su misura disegnate dalla Maison francese Ogier. Ogni viaggio potrà ospitare al massimo sei passeggeri a bordo. "Abbiamo già avuto dozzine di partecipanti qualificati che hanno espresso enorme interesse per questa esperienza" ha detto a Bloomberg il fondatore di SpaceVIP, Roman Chiporukha.

Cosa si mangerà a bordo

Lo chef stellato Rasmus Munk ha spiegato di aver pensato a un menu a tema, per i suoi ospiti nello spazio. Preparerà una serie di piatti ispirati all’esplorazione spaziale negli ultimi 60 anni di storia umana. Vuole che oltre all'esperienza culinaria, si possa avviare un dibattito, una discussione su temi ancora più ampi, come il ruolo dell'umanità nei confronti del pianeta, l'esplorazione di mondi sconosciuti, il futuro del mondo. Lo stesso Munk è stato un fanatico dello spazio fin dall'infanzia, dopo aver visto la prima volta le stelle al Planetario di Copenaghen. Da allora questo amore non l'ha mai abbandonato e ora lo poterà dritto tra le stelle assieme ad altri curiosi e appassionati come lui.