Come capire se le recensioni di hotel e ristoranti sono false: i suggerimenti degli esperti

A cura di Arianna Colzi

Quanti di noi controllano le recensioni sul web o sui social prima di scegliere un ristorante? Ai fruitori più accaniti delle recensioni sarà sicuramente capitato di provare un locale in cui il cibo non era affatto all'altezza delle aspettative, generate dai commenti letti sul web. In questo caso si potrebbe essere incappati in una recensione finta, redatta con l'intelligenza artificiale. Nel 2023, Google ha bloccato o rimosso 170 milioni di recensioni false, mentre Tripadvisor ha bloccato due milioni di recensioni ingannevoli. Ci sono modi per individuare una recensione falsa? Sì, secondo gli esperti di IA.

Gli esperti di AIPRM, un'estensione di Chrome destinata alla creazione e alla ricerca di prompt per ChatGPT, forniscono diversi consigli per distinguere le recensioni fake, evitando così di rimanere delusi al ristorante. Il primo step è mettersi in allerta davanti a un linguaggio troppo generico, applicabile a qualsiasi locale: "Le recensioni generate dall'intelligenza artificiale a volte possono sembrare tratte da un copione generico e uguale per tutti: insipide, vaghe e prive di quella scintilla umana". Le recensioni scritte da un cliente più o meno soddisfatto sono ricche di dettagli che raccontano l'esperienza, passando, per esempio, dal caffé ai servizi come il Wi-Fi.

Un altro consiglio per individuare subito recensioni false è analizzare il profilo del recensore. Le persone che viaggiano spesso e sono habitué delle recensioni dovrebbero averne una collezione a disposizione degli utenti: per questo per capire se si tratta di un fake o meno il profilo dell'autore è fondamentale. Se vi imbattete in un profilo con solo una manciata di recensioni tutte raggruppate intorno alle stesse date o senza dettagli personali come una foto del profilo e una biografia, questa è una red flag piuttosto evidente. Inoltre, un'altra caratteristica delle recensioni scritte con l'Intelligenza artificiale, è il loro essere eccessivamente positive negative, mentre quelle reali raccontano un'esperienza o un viaggio in tutte le sue sfaccettature. Per fugare ogni dubbio sulla veridicità della recensione, poi, è sufficiente incrociare le recensioni su diverse piattaforme per confermare un' opinione. Confrontate le recensioni su diverse piattaforme come Tripadvisor, Google Reviews e Yelp per avere un quadro completo. Infine, esaminate la tempistica delle recensioni: se sono tutte scritte e condivise in un breve lasso di tempo, deve scattare il campanello di allarme e ipotizzare una recensione fake scritta con l'AI.