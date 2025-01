Salt Bae sbarca in Italia con tre ristoranti: dove apriranno i locali

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Salt Bae aprirà tre nuovi ristoranti in Italia. Lo chef noto come Nusret Gökçe, diventato celebre sui social per il gesto con cui mette il sale sulla bistecca dopo un video andato virale nel 2017, è ormai famoso come imprenditore e vanta decine di ristoranti in un tutto il mono. Da New York a Londra, passando per Doha e Dubaai, la catena di ristoranti steakhouse Nusr-Et è conosciuta per i prezzi esorbitanti del menù e l'offerta gastronomica peculiare: la celebre bistecca, infatti, è spesso servita con lamine d'oro e altri ingredienti pregiati anche se quantomeno discutibili. Il nome Salt Bae ha un duplice significato: può voler dire sia"amante del sale", sia "Mettere il sale prima di chiunque altro", visto che "bae" è l'acronimo di "Before anyone else". Scopriamo dove aprirà i suoi tre ristoranti in Italia Salt Bae.

Tre ristoranti Nusr-Et apriranno in Italia

Quest'anno Salt Bae ha annunciato che aprirà diversi nuovi ristoranti in diversi Paesi del mondo, da Città del Messico alla Cappadocia, passando per l'Italia. Qui aprirà un ristorante a Napoli, probabilmente sul Lungomare, ma ancora non è stata resa nota la location. A distanza di 15 anni dall'apertura del primo ristorante a Istanbul, Salt Bae aprirà anche a Milano e Roma. In un video condiviso sui social l'imprenditore ha annunciato: "Ecco come entriamo nel 2025: Città del Messico, Roma, Milano, Cappadocia e Napoli." L'apertura del ristorante romano, tuttavia, era già stata annunciata lo scorso giugno.

Come prevedibile l'apertura dei ristoranti di Salt Bae ha portato con sé diverse polemiche, soprattutto relative all'offerta gastronomica e ai prezzi altissimi dei suoi piatti. Sui social, poi, in molti hanno sottolineato anche le critiche sollevate a Salt Bae per via del trattamento quantomeno discutibile che viene riservato ai suoi dipendenti nei ristoranti, tra turni infiniti e salari bassi.