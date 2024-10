Quando lo street food diventa stellato: 5 chioschi premiati dalla guida Michelin

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

La preparazione di un tacos a Taqueria El Califa de León

Quando pensiamo alla cucina stellata pensiamo al fine dining immaginiamo tavoli apparecchiati in modo raffinato, ricette ricercate e impiattate in maniera elaborata e molto altro ancora. Dal 1926, anno dell'introduzione della celebre classifica Michelin, ogni ristorante continua la sua sperimentazione anche con l'obiettivo della fantomatica stella, simbolo di eccellenza a livello internazionale nell'ambito della ristorazione. Nel corso dei decenni a essere premiati con le stelle Michelin sono state anche le gelaterie e i chioschi. Per la prima volta, infatti, lo scorso maggio un locale street food che vende tacos è stato premiato con il riconoscimento Michelin. Ma non è il solo: tra chiringuiti e noodle bar, ecco i 5 chioschi stellati da non perdere.

Taqueria El Califa de León (Città del Messico, Messico)

La Taqueria El Califa de León si trova a Città del Messico, in Messico, nel quartiere di San Rafael. Il piccolo chiosco specializzato in tacos messicani ha conquistato la stelle Michelin lo scorso maggio con ricette semplici ma di alta qualità. Non ci sono posti per sedersi, né per tavolini: le tortilla si consumano sul marciapiede davanti al piccolo locale. Lo chef Juan Hernández González ha aperto questo piccolo chiosco nel 1968 e a distanza di quasi sessant'anni ha visto riconosciuta a livello internazionale la sua attività. I Gaonera-Tacos, piatto principale, sono dei tacos a base di manzo con lime: il nome è un omaggio a Rodolfo Gaona, celebre torero. Un pasto alla Taqueria costa in media cinque euro.

Hawker Chan (Singapore)

A Singapore Chan Hong Meng è una celebrità. È uno degli chef più noti di tutta l'Asia: partito a 18 anni come apprendista in un ristorante di Hong Kong, oggi ha il suo chiosco Hawker Chan, aperto nel 2009. All'interno del Chinatown Food Center di Singapore è possibile gustare il suo favoloso riso al pollo, composto da pollo arrosto e riso condito con soia. Premiata con la stella Michellin nel 2016, questa piccola bancarella è stata tra i primi tre street food al mondo a essere premiata. Un piatto da Hawker Chan costa poco più di due dollari, prezzo che lo rende uno degli stellati più economici al mondo. Da anni, ormai, centinaia di persone al giorno fanno la fila per assaporare un piatto alla bancarella di Singapore. Purtroppo nel 2021, quella che oggi è diventata una catena ha perso la stella nel 2021, ma Hawker Chan rimane una tappa da non perdere nel mondo della ristorazione gourmet.

Hawker Chan

Hill Street Tai Hwa Pork Noodle (Singapore)

Sempre a Singapore, nel 2016 è entrato nella lista dei chioschi stellati anche l'Hill Street Tai Hwa Pork Noodle. Le specialità di questo piccolo locale sono le Teochew Pork Noodles, un piatto di noodles fatti a mano. Un piatto in questo piccolo noodle bar costa solo 9 euro. Non dei semplici noodles ma una vera e propria esperienza culinaria che rende questo locale unico al mondo.

Hill Street Tai Hwa Pork Noodle

Jay Fai (Bangkok, Thailandia)

Jay Fai in Asia non è soltanto una chef, è un'icona, anche per via del suo stile con maxi occhiali da sole utilizzati anche mentre cucina. Dopo essere apparsa nella serie Street Food:Asia il suo ristorante Raan Jay Fai è diventato un luogo di pellegrinaggio. Aperto a Bangkok in Thailandia, questo piccolo chiosco è uno dei migliori posti dove mangiare street food thailandese. Il ristorante ha conquistato una stella Michelin sei anni fa, nel 2018, anche grazie alla sua Crab Omelette, l'omelette di granchio, e ai suoi Drunken Noodles: considerato che è ormai un'istituzione sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, la fila non manca. Il prezzo medio per un pasto in questo piccolo chiosco è di 27 euro: comunque contenuto per un ristorante stellato.

Jay Fai in cucina | Foto Wikimedia

Jeju Noodle Bar (New York City, USA)

Jeju Noodle Bar è un piccolo locale a Greenwich Village, uno dei quartieri più cool di New York. Questo noodle bar è stato il primo a ricevere una stella Michelin nel 2017. La tradizione gastronomica asiatica si mischia alla vibrante comunità del Village per un locale davvero irresistibile. I piatti forti del menù sono il Truffle Cheese Myun, il Wagyu Ramyun e il Toro Ssam Bap, rispettivamente con tartufo e formaggio, con il Wagyuo, carne giapponese, e con il Toro, ovvero laparte più pregiata del tonno nel sushi giapponese. Per un piatto di saportissimi noodles il costo è di 13 dollari a pasto.