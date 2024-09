video suggerito

Dove si trova la prima gelateria premiata con una stella Michelin e quanto costa un gelato Per la prima volta nella storia della ristorazione internazionale una gelateria è stata premiata con il riconoscimento più prestigioso del mondo gastronomico: una stella Michelin. Dove si trova e com’è il primo gelato stellato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Non solo ristoranti gourmet. Per la prima volta nella storia anche una gelateria è stata premiata con il prestigioso riconoscimento delle stelle Michelin. La notizia, però, non sorprende solo perché si tratta del primo precedente ma anche perché questa gelateria non si trova in Italia: il nostro Paese è da sempre culturalmente considerato la patria del gelato, ma stavolta il premio è andato a una gelateria che non solo è riuscita a creare un gelato stellato ma ha saputo dare vita a un'esperienza unica.

Com'è fatta la prima gelateria stellata

La gelateria premiata si chiama Minimal e si trova a Taichung, una delle città più grandi dell'isola di Taiwan. La gelateria fa parte delle dieci attività premiate dalla Guida Michelin Taiwan. In realtà chiamarla gelateria è fuorviante visto che si tratta di un'esperienza culinaria a tutto tondo. Il gelato da Minimal è analizzato e studiato in tutte le sue forme, gusti e consistenze. La gelateria stessa è un'opera di design, minimal ovviamente, sui toni del grigio e del nero. Qui il gelato è sempre proposto come piatto, quindi dimenticatevi cono o coppetta che accompagnano tradizionalmente i gelati italiani.

Chi si reca da Minimal lo fa perché vuole esplorare il gelato in tutte le sue forme, scegliendo da un menù degustazione con sette portate: il gelato, infatti, si può prendere sia da asporto ma sono presenti anche tavoli per chi vuole godersi l'atmosfera del locale. Da Minimal il gelato è un'esperienza, sostantivo troppo spesso abusato nel mondo delle cucine stellate ma che qua calza a pennello per il tipo di locale a cui ci troviamo di fronte. E non poteva essere altrimenti visto che si tratta di una stella rivoluzionaria, la prima mondiale nel mondo della gelateria.

Quanto costa un gelato da Minimal

Da Minimal niente è come si aspetta. Il gelato è servito in due turni, dalle 13 e dalle 16, e, per chi sceglie di godersi il menù degustazione, la permanenza in gelateria dura circa due ore e mezzo. Il menù con le sue sette portate varia spesso, frutto delle tante sperimentazioni degli chef. Il costo di questa esperienza di gelato gourmet è di 33 euro: un prezzo molto alto se prendiamo come riferimento il cono o la coppetta italiani, ma irrisorio se pensiamo al costo di una cena in un ristorante stellato.

