video suggerito

Qual è e dove si trova l’unica gelateria al mondo che ha ottenuto una stella Michelin Sapete che esiste una gelateria che è stata premiata con una stella Michelin? È la prima e unica al mondo: ecco qual è e dove si trova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi anni Taiwan è diventata una delle mete turistiche preferite dagli amanti della cucina di lusso e, nonostante il tempo che passa, il suo successo "gastronomico" non accenna a rallentare, tanto che sono moltissimi i viaggiatori che organizzano un viaggio oltreoceano solo per gustare le prelibatezze locali. A darne l'ennesima prova è stata la Guida Michelin locale del 2024, nella quale sono state assegnate 10 nuove stelle, facendo salire a quota 49 il numero dei ristoranti e locali stellati dell'isola. A spiccare nella lista è però un nome in particolare: si tratta di Minimal, la prima gelateria al mondo ad aver ottenuto l'ambito riconoscimento del settore culinario.

Come ha fatto una gelateria a ottenere una stella Michelin

Si chiama Minimal, si trova nella città di Taichung, a Taiwan, ed è la prima e unica gelateria al mondo ad aver ricevuto una stella Michelin. Situata in un vicolo nei pressi del viale principale e alberato della città, Calligraphy Greenway, la si riconosce grazia all'iconica facciata grigia e spartana che sembra essere quella di uno studio di architettura piuttosto che quella di una pasticceria. Si estende su due piani, uno è riservato al punto vendita da asporto, l'altro è una sala in stile ristorante dove vengono proposti anche dei dolcissimi menù degustazione da 7 portate. "Mixando ghiaccio e gelato, il ristorante alterna sapientemente sapori e consistenze attraverso variazioni di temperatura e combinazioni creative, il tutto utilizzando ingredienti locali unici provenienti da Taiwan", sono queste le parole che si leggono nella recensione pubblicata sulla Guida Michelin.

Minimal

Quanto costa un menù degustazione nella gelateria stellata

Arvin Wan, il fondatore di Minimal, fin da piccolo è stato ossessionato dal ghiaccio, tanto che lo mangiava a cubetti praticamente ogni giorno. Affascinato dalla sensazione che provava quando i cubetti cominciavano a sciogliersi sulla lingua, ha pensato bene di fare delle accurate sperimentazioni con i diversi cibi congelati. Con gli anni è diventato chef e si è specializzato nei dessert, la conclusione del pasto, ma ha poi abbandonato l'incarico per tornare alla sua prima grande passione per il ghiaccio. Ad oggi è felice di gestire la gelateria orientale distintasi per i suoi sapori meticolosi e delicati, per le sue tecniche innovative e per la sua qualità di altissimo livello. I gusti offerti sono molto originali, dal biluochun (un tipo di tè verde) con canna da zucchero a quelli a base di Angelica morii e aghi di pino, e la cosa particolare è che cambiano a seconda dei prodotti di stagione. Quanto costa un menù degustazione qui? La spesa minima è di 1.200 dollari taiwanesi (poco più di 34 euro) e comprende 7 portate di dessert più una bevanda.