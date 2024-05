video suggerito

Un chiosco di tacos in Messico riceve una stella Michelin, è il primo nella storia della guida El Califa de León a Città del Messico diventa la prima taqueria stellata. Gli esperti della Rossa hanno conferito il riconoscimento al locale e al suo chef, che però si rifiuta di indossare la tipica giacca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le cose che potevano succedere ad Arturo Riviera Martínez, cuoco del chiosco di tacos El Califa de León a Città del Messico, sicuramente quella di ricevere il titolo di chef stellato era la più inaspettata. Eppure, il ristorante di 9 metri quadrati in un area popolare della metropoli centro americana. Si tratta del primo locale che vende tacos a ottenere una stella Michelin; niente arredi eleganti e piatti elaborati, il locale ha un menù essenziale che comprende appena quattro piatti.

Dove si trova El Califa de León

Il ristorante è stato inaugurato nel 1968 da Juan Hernández González e ora è gestito dal figlio. Situato nel quartiere San Rafael, una sobborgo a ovest della città. Davanti alla taqueria non ci sono né tavolini né posti dove sedersi, in quanto i venditori ambulanti hanno occupato il marciapiede e la zona circostante, ma questo non ferma le persone dall'accalcarsi di fronte al ristorante per comprare uno dei suoi tacos. L'interno del locale è quasi interamente occupato dalla griglia e le pietanze vengono servite sui piatti di plastica.

I segreti della prima taqueria stellata

Il taco più famoso si chiama Gaonera, in omaggio a Rodolfo Gaona, torero messicano. "Il nostro segreto è la semplicità", ha spiegato il cuoco a Vogue. "Ho un solo tipo di tortilla, una salsa rossa e una verde. Basta. A questo si aggiunge la qualità della carne". Tra i trucchi che rendono il piatto così buono ci sarebbe anche la particolare griglia utilizzata, un modello in acciaio che può arrivare a 360 gradi. E il calore è stata proprio il motivo per cui lo chef non indossa la tipica giacca che gli era stata donata con l'ingresso tra i ristoranti stellati, la temperatura è troppo alta e lui vuole rimanere fedele alla tradizione, anche nell'abbigliamento.