Il piatto migliore al mondo non è stellato: costa meno di 2 euro e viene venduto in strada Chris Dwyer, travel&food influencer, si è servito della sua esperienza ventennale nel settore per stabilire qual è il piatto migliore al mondo. Nessuna ricetta sofisticata e stellata, il manicaretto da provare è un prodotto di street food da meno di 2 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Chris Dwyer ed è un travel&food influencer che nella vita viaggia in giro per il mondo alla ricerca dei piatti più gustosi della storia. Si è ritrovato a mangiare ovunque, dai mercati alle bancarelle di street food, fino ad arrivare ai ristoranti premiati con le stelle Michelin, e non sempre le sue aspettative sono state soddisfatte. Alcuni cibi lo hanno disgustato, altri gli sono sembrati indifferenti e altri ancora si sono rivelati delle piacevolissime sorprese: la cosa che ci tiene a sottolineare è che non sempre i piatti premiati con riconoscimenti ambiti sono i più buoni al mondo, secondo lui, infatti, la ricetta assolutamente da provare costa meno di 2 euro e può essere mangiata in strada.

Qual è il piatto più buono al mondo secondo il food influencer

I piatti stellati sono davvero i più buoni al mondo? Secondo Chris Dwyer non sempre, nei sapori percepiti entrano in gioco diversi fattori. Innanzitutto quando si ha fame, il gusto sembra essere migliore, così come pure quando si è di buon umore (in questo caso, infatti, si più indulgenti nel giudizio). Infine, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, spesso un cibo viene valutato più per la sua presentazione impeccabile che per il suo sapore. Dopo aver avuto esperienze ventennali nel settore, Chris ha raggiunto un verdetto destinato a far discutere: secondo lui il piatto più buono al mondo si chiama guokui, è a base di manzo e viene cucinato in un locale da asporto di Chengdu, in Cina.

Dove mangiare il panino più buono al mondo

La città di Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan, è diventata famosa per la sua atmosfera rilassante e amichevole ma la cosa che in pochi sanno è che propone anche un'offerta culinaria molto variegata, soprattutto quando si parla di street food. Particolarmente nota, ad esempio, è Nonna Yan, una donna che vende da anni i cosiddetti guokui in un negozietto take-away chiamato Yan Taipo Guokui. Cosa sono? Delle focacce ripiene di manzo con noodles di amido di fagioli, il tutto arricchito da carote sottaceto, cipollotti, salsa piccante, dolce e affumicata. Stando all'esperienza di Chris Dwyer, questo panino speziato sarebbe sensazionale a ogni boccone. Il dettaglio che non può passare inosservato? Costa meno di 2 dollari (circa 1,90 euro). Yan Taipo Guokui non ha siti web ma per tutti coloro che sono interessati si trova all'uscita K della stazione della metropolitana Wenshu Monastery di Chengdu.