Salt Bae apre a Napoli: arriva il ristorante partenopeo del macellaio-chef turco A Napoli aprirà i battenti la steak house del noto personaggio turco, diventato celebre per il "gesto del sale"

A cura di Redazione Napoli

Salt Bae apre un ristorante a Napoli. L'ex macellaio turco Nusret Gökçe, oggi ristoratore e imprenditore, reso famoso dal gesto del sale sulla carne ("merito" di Instagram, correva l'anno 2017) si è fatto fotografare sui social mentre firma una serie di contratti d'apertura, tre dei quali in Italia: Roma, Milano e, appunto, Napoli: «Ecco come entriamo nel 2025: Città del Messico Roma, Milano, Cappadocia e Napoli. Auguro a tutti il meglio per il nuovo anno».

La storia di Nusret Gökçe, vero nome di Salt Bae

Trentadue ristoranti in giro per il mondo, un nome d'arte (Salt come sale e Bae, acronimo che sta per «before anyone else», ovvero «prima di chiunque altro») l'imprenditore turco è un personaggio da rotocalco: nato come aiuto lavapiatti, poi inventatosi tagliatore di carne in una steakhouse con la "signature move" che lo ha reso celebre nel mondo, ora – grazie anche ai capitali del magnate turco Ferit Sahenk – ha ristoranti negli Stati Uniti, in Qatar, Emirati Arabi e Mykonos dove vanno ricconi e celebrità e dove una cena con carne pregiata può costare anche 2mila dollari. Motivo? L'utilizzo di tagli pregiati, come la bistecca di carne Wagyu, una costosissima razza bovina giapponese o piatti come la Tomahawk, una bistecca XL ricoperta di scaglie d'oro.

Dove apre Salt Bae a Napoli?

Non sappiamo ancora dove Salt Bae deciderà di aprire a Napoli. È chiaro che il Lungomare, da via Nazario Sauro a via Partenope fino a via Caracciolo fa gola alla steak house "griffata" che potrebbe fare il paio con un altro locale "da ricchi", il "Crazy Pizza" di Flavio Briatore. Qualche indizio però, c'è: a dicembre Nusret era giunto all'ombra del Vesuvio ed era stato immortalato mentre mangiava una pizza da Ciro Salvo in piazza Sannazaro. Ed è possibile che stesse valutando locali in zona. Di recente la stampa internazionale si è sbizzarrita su voci di crisi e testimonianze di ex dipendenti dei risoranti Salt Bae. Napoli porterà fortuna all'impresa del tagliatore di carne turco?

