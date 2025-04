Chiude SUD, il ristorante stellato della chef Marianna Vitale a Quarto (Napoli)

video suggerito

La chef stellata Marianna Vitale

Il firmamento della ristorazione napoletana sta per perdere una delle sue stelle: dopo 16 anni di attività, presto chiuderà i battenti SUD, ristorante una Stella Michelin della chef Marianna Vitale a Quarto, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli. Il triste annuncio è arrivato con un post sui canali social del ristorante, che chiuderà definitivamente le sue porte il prossimo 7 giugno. Sui social network si legge:

Care amiche, cari amici, parenti e conoscenti, dopo sedici anni SUD chiude. Non temete, è una scelta consapevole e felice. Desideriamo avviare nuovi progetti, in continuità con l'approccio evolutivo con cui è nato il nostro ristorante. Nel nostro cuore ci sarà sempre una tavola imbandita ed un calice di vino per voi. La cucina di SUD continuerà ad esistere dopo SUD, nell'influenza che i nostri piatti hanno avuto e nelle pentole dei tanti cuochi che abbiamo formato. Saremo operativi fino a sabato 7 giugno 2025 così da poter concedere un'ultima volta a tutti coloro che lo desiderano. Grazie a tutti, grazie per tutto

Nel post si parla di una scelta consapevole e di nuovi progetti. In effetti, la chef Marianna Vitale, da un paio d'anni ha aperto, a Pozzuoli, Mar Limone, bistrot nel quale si riflette la sua idea di cucina, fatta di valorizzazione dei prodotti del territorio, della quale ha già dato prova per 16 anni a SUD.

Chi è Marianna Vitale, la chef del ristorante SUD

Nata a Napoli, classe 1980, prima di dedicarsi interamente alla cucina Marianna Vitale si laurea con lode, nel 2004, in Lingua e Letteratura Spagnola. Allieva di Lino Scarallo, decano degli chef partenopei, Marianna Vitale apre il suo ristorante, SUD appunto, nel 2009. Due anni dopo, nel 2011, arriva il riconoscimento come "Miglior chef emergente" del Sole 24 Ore e, poco più tardi, nel 2012, arriva invece la Stella Michelin, confermata per tutti i 13 anni successivi.