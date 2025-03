video suggerito

Lo scrittore Lorenzo Marone apre a Napoli "Luce", la prima "libreria emotiva" La libreria ha inaugurato nello scorse ore nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli, da un'idea dello scrittore partenopeo Lorenzo Marone e della sua socia, la mediatrice familiare Roberta Nicodemo.

A cura di Valerio Papadia

Lorenzo Marone all'inaugurazione della libreria (Foto: Facebook/Luce – libreria emotiva)

Ha aperto i battenti oggi, lunedì 31 marzo, a Napoli, "Luce – libreria emotiva". Si tratta della libreria dello scrittore partenopeo Lorenzo Marone e della sua socia, la mediatrice familiare Roberta Nicodemo, che sorge in piazzetta Durante, nel cuore del Vomero, quartiere collinare del capoluogo campano; si tratta, come suggerisce il sottotitolo, della prima "libreria emotiva" di Napoli. Vuol dire che, all'interno, i libri sono suddivisi in quattro categorie: gioia, tristezza, rabbia e ansia; il lettore, in base al proprio stato d'animo, può dunque decidere quale reparto consultare.

Oltre ai libri, naturalmente, in libreria si potranno trovare anche due workshop al giorno: Lorenzo Marone si occuperà di quelli dedicati alla scrittura creativa e alla scrittura terapeutica, mentre Roberta Nicodemo gestirà dedicati all'autostima e al rapporto genitori-figli.

"Un ringraziamento speciale a tutti voi che avete condiviso questo momento super speciale con noi siamo felicissimi e carichissimi per questo nuovo inizio! Da oggi vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al sabato per sfogliare la nostra selezione di libri, bere una tisana, partecipare ai tanti corsi e workshop e gruppi di lettura, e portare una nuova Luce in questo quartiere, tutti insieme" si legge sui profili social di "Luce" in seguito all'inaugurazione, che come detto è avvenuta oggi.