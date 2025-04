Lo chef Max Mariola apre sul Lungomare di Napoli la sua osteria romana

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Dopo Flavio Briatore, arriva un altro imprenditore, questa volta anche chef, sul Lungomare di Napoli: stiamo parlando di Max Mariola, cuoco romano con un passato in cucina, ora una vera e propria star della tv ma soprattutto dei social network (famoso il suo tormentone "The sound of love", ndr). Lo chef, infatti, ha scelto via Partenope come nuova sede della sua Osteria da Fiorella by Max Mariola (dal nome della mamma dello chef), vera e propria osteria romana in cui assaggiare i piatti della tradizione gastronomica capitolina, come la carbonara, tra i fiori all'occhiello della cucina di Mariola.

L'inaugurazione è prevista per il Venerdì Santo, 18 aprile, mentre il ristorante sarà attivo a tutti gli effetti a partire dal giorno seguente, sabato 19 aprile, vale a dire il giorno prima della Santa Pasqua. Tra le pizzerie – come Sorbillo e Porzio – e i tanti ristoranti che propongono soprattutto pesce e piatti della tradizione partenopea, si inserisce dunque Max Mariola con la sua cucina romana, quasi un unicum all'ombra del Vesuvio.

Il ristorante di Max Mariola sul Lungomare di Napoli

Da quanto si apprende, l'osteria romana di chef Max Mariola in via Partenope sarà abbastanza grande: 40 coperti all'interno del locale, mentre l'esterno ospiterà altri 100 coperti. Come detto, il ristorante offrirà rigorosamente i piatti della tradizione romana: non solo carbonara e cacio e pepe, ma anche carni come la porchetta. Inoltre, i prezzi dovrebbero essere abbastanza contenuti, con un pasto di tre portate che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro a persona.