La Fondazione Grimaldi arriva a Barra: apre la Scuola per la salute Arriva a Barra il progetto della Scuola per la Salute della Famiglia della Fondazione Grimaldi. Un centro che coinvolge 24 nuclei familiari e 48 minori.

A cura di Vincenzo Cimmino

Arriva a Barra la scuola per la salute della famiglia

Percorsi personalizzati di sostegno e investimento del proprio capitale umano, seminari di potenziamento genitoriale, laboratori educativi e attività di formazione e crescita per i figli. Dal quartiere Montecalvario a quello periferico di Barra, una tra le zone più complesse della zona Est di Napoli. È il progetto della Scuola Per la Salute della Famiglia (SPES-F), attivo in città da sei anni e voluto e organizzato dalla Fondazione Grimaldi, che si amplia e continua il suo lavoro per i napoletani.

Il nuovo centro, attivo dal 26 marzo, ha da subito coinvolto 24 nuclei familiari e 48 minori, che prenderanno parte alle attività due volte a settimana. Il programma si pone come una risorsa per gli individui e i territori, col fine di potenziare il capitale umano personale e cittadino attraverso la crescita dell'armonia domestica, lavorando con le persone a tutto tondo e facendo delle relazioni familiari una leva di riscatto per i singoli.

“L’obiettivo è offrire un supporto concreto alle famiglie che affrontano situazioni di vulnerabilità, creando opportunità di sviluppo e benessere per adulti e bambini”, ha commentato il presidente e fondatore della Fondazione Grimaldi, l’armatore Emanuele Grimaldi. “Con questa iniziativa, la Fondazione conferma il proprio impegno nel contrasto alle disuguaglianze e nel consolidamento di un modello educativo innovativo e partecipativo”.

Lo scorso anno, il 2024, sono stati presi in carico 134 nuclei familiari, con 253 bambini che hanno partecipato alle diverse attività. Tra i diversi servizi offerti, ci sono anche quelli di supporto psicologico, legale, di microcredito, dietistico e di counseling. Tutti sportelli gratuiti e che agiscono in una logica di rete, ascolto, confronto e azione concordata con la famiglia stessa.