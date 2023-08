Sophie Codegoni romantica in vacanza: il top è una nuvola di tulle rosa Sophie Codegoni in versione Barbie: il top sembra una nuvola, abbinata a mini bag griffata, in total pink (il colore del momento ispirato alla famosa bambola).

A cura di Giusy Dente

Prime vacanze da genitori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest'anno la coppia non è da sola: stanno trascorrendo un'estate speciale assieme alla loro piccola Celine, nata appena tre mesi fa.

L'estate speciale di Sophie Codegoni

Tre mesi fa Sophie Codegoni è diventata mamma. Lei e il compagno Alessandro Basciano hanno accolto in famiglia la loro primogenita, Celine. È stata una gravidanza molto social: l'influencer ha costantemente aggiornato fan e follower documentando il procedere dei mesi, dalla prima ecografia al parto. L'ex gieffina ha ammesso che un figlio non era in programma, in questa fase, ma sia lei che il compagno era d'accordo nel volerne presto uno. Ora il prossimo step sarà il matrimonio. La proposta ufficiale è già arrivata, decisamente in grande stile: il modello si è inginocchiato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, ottenendo come risposta un sì. I preparativi, però, possono aspettare: adesso la coppia ha tutta l'intenzione di godersi l'estate, la prima estate in tre.

in foto: top Aniye By

Quanto costa il top nuvola

Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e la piccola Celine Blue si trovano a Riccione, dopo alcuni giorni trascorsi in Salento. Assieme all'influencer ci sono anche sua madre Valeria Pasciuti e il fratellino Riccardo. Vacanze in famiglia, dunque, tra sole, mare, buon cibo. La 21enne sta sfoggiando coloratissimi bikini e trendy look balneari. La pancia scoperta e la vita bassa restano un must dei suoi outfit e lo sono stati anche durante la gravidanza. Il suo stile è rimasto intatto durante i nove mesi e non ha mai rinunciato agli amati crop top.

Quello sfoggiato a Riccione è un capo romantico perfetto per una serata speciale. Il colore è quello del momento: il rosa è sicuramente la nuance più gettonata attualmente, in tutte le sue sfumature (complice l'uscita del film su Barbie). Si tratta di un top di Aniye By, il modello Penny in tulle a balze: costa 169 euro e lascia le spalle e la schiena completamente nudi. Rosa anche la borsa, in una tonalità più accesa. È l'inconfondibile Bambino di Jacquemus, una mini bag con logo lettering color oro: costa 550 euro sul sito ufficiale della Maison.