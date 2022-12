Sophie Codegoni, gravidanza sparkling: il piumino di cristalli costa oltre 3000 euro In gravidanza, Sophie Codegoni sembra abbia tutta l’intenzione di conservare il suo stile trendy e glamour. Lo scintillante piumino sfoggiato sui social, con cristalli applicati, costa oltre 3000 euro.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni è al settimo cielo. La 22enne ha voluto condividere con fan e follower la sua gioia e ha dato sui social una notizia importante: è in attesa del primo figlio. L'influencer è solita testimoniare la quotidianità sui social tra shooting fotografici, eventi, viaggi, momenti assieme al fidanzato. Da appassionata di moda, ama soprattutto mostrare i suoi trendy look, quelli che l'hanno resa una delle icone di stile del Grande Fratello Vip l'anno scorso tra completi colorati, mini dress, piume e cristalli. I dettagli scintillanti sono i suoi preferiti e lo ha confermato nuovamente.

La love story di Sophie e Alessandro

Galeotto fu il reality, che li ha fatti incontrare e innamorare. Giorno dopo giorno, le telecamere e gli spettatori sono stati testimoni della nascita di un sentimento sempre più forte, che si è concretizzato velocemente col passare del tempo. Anche una volta terminata l'esperienza televisiva, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno portato avanti la relazione, facendo grandi progetti. Un tatuaggio di coppia per imprimere sulla pelle il loro amore, poi la convivenza, poi la proposta di matrimonio degna di un film: il modello ha chiesto alla fidanzata di sposarlo sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Si è inginocchiato davanti a tutti i presenti, le ha dato l'anello e in risposta ha ricevuto un commosso ed emozionato sì. Il progetto di allargare la famiglia c'era da tempo: l'influencer era sicura che il padre dei suoi figli sarebbe stato Basciano. E così è stato davvero!

Lo stile di Sophie Codegoni in gravidanza

Anche in gravidanza, sembra che Sophie abbia tutta l'intenzione di conservare il suo stile trendy e giovanile. La prima foto col pancino in mostra l'ha scattata in abbigliamento casual, una tuta: pantaloni larghi e crop top. In occasione di una sessione di shopping, girando tra i negozi l'influencer ha trovato un piumino che ha catturato immediatamente la sua attenzione. L'autunno 2022 è la stagione dei dettagli sparkling: spopolano cristalli, glitter, paillettes. Vale sia per capi di abbigliamento che per accessori, perfetti per un outfit d'impatto e glamour. Le celebrities amano questo stile, perfetto per non passare inosservati e brillare, dando un tocco di luce e magia al look.

in foto: piumino Krisjoy

Il piumino di Sophie Codegoni è di Krisjoy, brand Made in Italy fondato nel 2017 da Maurizio Purificato e Marzia Bellotti. È un marchio di streetstyle ibrido di lusso e proprio il caldo piumino imbottito è il must have della collezione. I giubbotti sono caratterizzati da una vasta gamma di colori, forme oversize. Il modello di Sophie Codegoni è bianco ghiaccio, con cristalli all over: costa 3250 euro. La gravidanza è iniziata all'insegna dello sparkling!