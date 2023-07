Sinead O’Connor, tutta la vita coi capelli corti come atto di ribellione agli stereotipi La leggenda della musica è morta all’età di 56 anni. Sin dal suo esordio ha portato i capelli corti, per ribellarsi alle imposizioni dell’industria musicale, che la voleva più femminile. “Se dovevo avere successo, volevo che fosse perché ero un buon musicista”.

A cura di

Sinesinea O’Connor (2003)

All'età di 56 anni, la cantautrice irlandese Sinead O'Connor è morta. La notizia è stata diffusa dai parenti, che in questo momento così difficile e delicato hanno chiesto rispetto e privacy. Poco più di un anno fa si era suicidato il figlio Shane, appena 17enne, un dolore enorme che non riusciva a superare. La leggenda della musica da tempo era in lotta anche coi propri problemi mentali. Nel 2003 era uscita dall'industria musicale, dopo quasi 20 anni di carriera. Uno dei suoi più grandi successi è la hit Nothing Compares 2 U, singolo numero uno al mondo nel 1990.

Lo stile di Sinead O'Connor e il motivo della testa rasata

Sinead O'Connor si è rasata la testa per la prima volta quando aveva 20 anni, principalmente per opporsi agli stereotipi del settore musicale: i produttori volevano che fosse più femminile, che si adattasse ai modelli di riferimento, che ovviamente prevedevano ragazze dalle lunghe chiome fluenti. Lei, invece, non aveva alcuna intenzione di adattarsi: voleva far capire immediatamente che avevano a che fare con una donna diversa, una donna libera dalle pressioni sociali, pronta a farsi valere con la sua unicità e desiderosa di farsi riconoscere solo per il talento.

Sinead O’Connor (2003)

Ha portato i capelli corti per il resto della sua vita, spiegando le sue ragioni nel 2017. Ha raccontato del disagio provato da ragazza, quando sua madre la confrontava con sua sorella: quest'ultima aveva dei bellissimi capelli rossi. Lei glieli invidiava, ma invece la donna li riteneva orribili. "Ci presentava come la figlia bella e la figlia brutta. Ed è per questo che mi sono tagliata i capelli. Non volevo essere carina".

Sinead O’Connor (2007)

All'involucro, Sinéad O'Connor ha sempre preferito la sostanza, rifiutando di stravolgere il proprio aspetto, la propria identità, per conformarsi a ciò che pubblico, società e produttori si aspettavano da lei. "Era pericoloso essere carina, perché venivo molestata ovunque andassi. Questo ha avuto un ruolo enorme. Non volevo essere stuprata o molestata, non volevo vestirmi come una ragazza, non volevo essere carina. Anche le altre ragazze ti picchiavano se eri carina" ha ammesso.

Sinead O’Connor (2011)

Ma sicuramente è stata l'industria musicale ad influenzare prevalentemente la decisione di mantenere il taglio rasato. "Un giorno mi è stato chiesto se mi sarei fatta crescere i capelli e avrei indossato gonne corte, perché volevano vendere la mia sessualità. Non volevo questo. Se dovevo avere successo, volevo che fosse perché ero un buon musicista".

Sinead O’Connor (2012)

Lo stile coraggioso e impavido di Sinead O'Connor ha influenzato anche una nuova generazione di artisti, che rifiutano gli stereotipi e preferiscono imporsi semplicemente per ciò che sono. Basti pensare a Demi Lovato, Florence Pugh e Iris Law, tutte fiere dei loro capelli rasati, in cui si sentono a loro agio, lontano dall'equazione donna=capelli lunghi. L'eredità di Sinead O'Connor non è solo la sua musica: resta un'icona di verità e autenticità, un simbolo di ribellione nei confronti delle pressioni imposte dalla società.