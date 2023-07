La vita privata di Sinead O’Connor: gli ex mariti e la morte del figlio Shane La vita privata di Sinead O’Connor, la voce di Nothing Compares 2 U morta all’età di 56 anni: i matrimoni lampo e la nascita dei quattro figli. La notizia della morte arriva un anno dopo il grave lutto per la cantante: nel gennaio 2022 il figlio Shane si è suicidato.

A cura di Gaia Martino

Sinéad O'Connor è morta all'età di 56 anni: la cantante irlandese, leggenda nel mondo della musica, lottava da tempo con i suoi problemi mentali. Lascia i tre figli, Jake, Roisin e Yeshua. Nata a Dublino, la sua è stata una vita difficile segnata dalla separazione dei genitori e dai problemi della madre legati all'alcol e alla depressione. L'ultimo grande dolore l'ha vissuto lo scorso anno quando è morto suicida il figlio Shane, 17 anni. Difficili sono stati anche i suoi rapporti con i tre ex mariti: nel 2016 accusò il primo, John Reynolds, di averla abbandonata e di aver sempre voluto la sua morte.

Gli ex mariti di Sinead O'Connor

Sinead O'Connor nel 1987 sposò John Reynolds, produttore discografico, con il quale ebbe il primo figlio Jake. Il matrimonio sarebbe finito nel 1991. Nel 2016, dopo un tentato suicidio, accusò l'ex marito di aver voluto la sua morte e di averla abbandonata dopo i suoi primi tentativi di farla finita. Nel 2000 conobbe Nicholas Sommerland, giornalista, che sposò un anno dopo averlo conosciuto: divorziarono nel febbraio 2004. Nel 2010 Sinead O'Connor celebrò il terzo matrimonio con Steve Cooney, ma anche queste nozze ebbero vita breve: solo 8 mesi dopo il fatidico sì decisero di separarsi.

Sinead O’Connor e Barry Herridge

Fece chiacchierare la cronaca rosa anche il matrimonio lampo con Barry Herridge, celebrato a Las Vegas, che durò solo 16 giorni.

Leggi anche È morta Sinead O'Connor, la leggenda della musica aveva 56 anni

I figli di Sinead O'Connor

Sinead O'Connor ha avuto quattro figli. Il primo Jake Reynolds, nato nel 1987, la seconda Roisin Waters nata nel 1996 dall'unione con l'ex compagno John Waters. Con quest'ultimo finì in tribunale per la custodia della figlia che si concluse con il trasferimento della ragazza a Dublino, con il padre. Nel 2004 nacque Shane, nato dalla storia con Donal Lunny, nel 2006 invece Yeshua Francis Neil Bonadio, il cui padre è Frank Bonadio.

Sinead O’Connor e il figlio Shane

La morte del figlio Shane

La leggenda della musica, morta a 56 anni, lo scorso anno fece i conti con la perdita più dolorosa della sua vita, quella di suo figlio 17enne Nevi'im Nesta Ali Shane O' Connor, che si impiccò dopo essere scappato dall'ospedale psichiatrico infantile dove si trovava in cura per una psicosi. Un dolore così forte che la spinse a pensare anche lei al suicidio: "Ho deciso di seguire mio figlio. Non ha senso vivere senza di lui. Tutto ciò che tocco, lo rovino. Sono rimasto solo per lui. E ora se n'è andato. Ho distrutto la mia famiglia. I miei figli non vogliono conoscermi. Sono una persona di mer*a. E voi tutti pensate che io sia carina solo perché so cantare. Non lo sono" disse in una serie di tweet.