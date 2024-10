video suggerito

Serena Grandi e i tradimenti dell’ex marito: “Al battesimo di nostro figlio ha invitato le sue amanti” Serena Grandi racconta da Caterina Balivo il suo matrimonio con Beppe Ercole. L’attrice rivela di essere stata tradita più volte e le amanti del marito le ritrovò anche al battesimo del loto figlio Edoardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Serena Grandi è stata ospite della puntata di venerdì 11 ottobre de La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. L'attrice era in compagnia di suo figlio Edoardo e insieme hanno parlato del loro rapporto.

Serena Grandi racconta i tradimenti del marito

L'attrice ha ripercorso le tappe della sua vita privata, parlando del matrimonio con Beppe Ercole, al quale è stata legata dal 1987 al 1998, anno in cui hanno divorziato. Grandi, quindi, ricorda l'amore che l'aveva legata all'ex marito, parlando però dei tradimenti che ha subito inconsapevolmente negli anni:

Il matrimonio finì presto. Edoardo aveva 3 anni e io oggi mi pento assolutamente di avere lasciato mio marito. Lo lasciai perché lui non aveva l'empatia del padre e io ci soffrivo. Era premuroso ma non fedele. Quando mi faceva le corna mi faceva molti regali.

Tra gli episodi raccontati, uno in particolare ha colpito il pubblico e riguarda il battesimo del figlio Edoardo: "A quell'evento erano più di una le sue amanti presenti, ce ne erano quattro o cinque. Perché erano le sue amiche". All'epoca dei fatti non era a conoscenza delle liaison extraconiugali del marito: "Quando l'ho scoperto è subentrata la rabbia, l'amore era finito e io dovevo dare tutto il mio amore a mio figlio".

Il rapporto di Edoardo Ercole con il padre

Edoardo ha parlato del suo rapporto con il padre, un uomo che è sempre stato perlopiù assente: "Per molto tempo mi sono sentito un estraneo più che un figlio. Lui si era sposato altre due volte e io mi sono sentito distante da lui. Non era premuroso, non era un padre che potesse essermi di esempio". L'unico momento in cui i due hanno avuto modo di recuperare il tempo perduto, è stato negli ultimi periodi della sua vita:

Gli sono stato vicino e penso che tra noi si sia risolto tutto. Cose che non saremmo riusciti a dirci ce le siamo dette con gli occhi. Io per lui ci sono stato

Serena Grandi e il coming out di suo figlio

Edoardo è sempre stato molto legato a sua madre, ed è stata una delle prime persone alle quali ha rivelato di essere gay. L'attrice, inizialmente, pur non avendo nessun pregiudizio, si è chiesta se lei avesse avuto un ruolo:

So sono cresciuta circondata da omosessuali, colleghi, truccatori, per cui per me era una cosa normale. Ma quando lui me lo ha detto mi sono presa la colpa. Ho pensato: "Forse gli ho fatto frequentare troppi omosessuali del mio staff". Poi mi sono sentita felice. Non capisco le madri che buttano fuori di casa i figli quando scoprono che i figli sono omosessuali