Sinead O’Connor nell’ultimo messaggio: “Senza mio figlio sono persa, l’unico che mi abbia amata” “Mio figlio diciassettenne si è suicidato nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta”, queste le parole di Sinead O’Connor nell’ultimo post pubblicato sul nuovo profilo twitter in data 17 luglio, solo dieci giorni prima che la famiglia annunciasse al mondo la sua morte.

"Mio figlio diciassettenne si è suicidato nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta", queste le parole di Sinead O'Connor nell'ultimo post pubblicato sul nuovo profilo twitter in data 17 luglio, solo dieci giorni prima che la famiglia annunciasse al mondo la sua morte. "Era l’amore della mia vita, la luce della mia anima", continuava rispondendo al banale post di una pagina che chiedeva "Dimmi come va la tua vita con un emoji", "eravamo un’anima sola divisa in due metà. È stato l’unico che mi abbia mai mai amato incondizionatamente. Sono persa nel bardo senza di lui". Successivamente, solo il video di un mantra della compassione tibetano, dedicato "a tutte le mamme di figli che si sono tolti la vita". Le cause della morte di Sinead O'Connor devono ancora essere chiarite, nel frattempo amici e colleghi si sono stretti con immenso dolore intorno ai suoi cari.

La depressione e i pensieri suicidi: "Raggiungerò Shane"

Dagli inizi di gennaio del 2022, quando l'ennesima sparizione del figlio Shane si era trasformata nella tragica notizia della sua morte prematura a 17 anni, Sinead O'Connor non si era più ripresa. Ingabbiata nei disturbi dell'umore e in forme depressive che sembravano non darle più scampo, la cantante riversava sui suoi social gli sfoghi durante notti insonni e giornata trascorse tra le quattro mura di una stanza. Un figlio giovanissimo, che aveva deciso di farla finita impiccandosi dopo aver trascorso anni dentro e fuori ospedali psichiatrici dove, a detta di sua madre, con il suo computer aveva imparato a fare il cappio con il quale si è ucciso.

Un evento che ha segnato definitivamente la sua vita, quella di un'artista fragile, come lo siamo tutti quando non troviamo più le difese necessarie per risolverci nelle difficoltà. "Ho deciso di seguire mio figlio. Non ha senso vivere senza di lui", scrisse dopo pochi giorni dalla morte di Shane, "tutto ciò che tocco, lo rovino. Sono rimasta solo per lui. E ora se n'è andato. Ho distrutto la mia famiglia. I miei figli non vogliono stare a contatto con me. Sono una persona di mer*a. E voi tutti pensate che io sia carina solo perché so cantare. Non lo sono". Un vortice di sensi di colpa e depressione, che l'hanno condotta gradualmente verso pensieri suicidi ricorrenti: "Sono persa senza mio figlio e mi odio. L'ospedale mi aiuterà un po'. Ma troverò Shane. Sto solo ritardando". Il ricovero che ne conseguì rimase nella bolla di quei messaggi, poi a giugno 2022 la notizia della cancellazione del tour per salvaguardare la propria salute mentale.

L'ultimo video su Twitter, il calore dei fan

L'ultimo video in cui ha deciso di apparire tra le mura domestiche è datato 9 luglio, due settimane prima della morte. Le avevano chiesto di riprendersi per dimostrare che dietro l'apertura improvvisa di un nuovo profilo ci fosse davvero lei. Nelle immagini cerca di mostrare la sua quotidianità ai fan, che nei mesi non hanno mai smesso di sostenerla a distanza, attaccati alla speranza che l'annuncio di un album per il prossimo anno fosse in qualche modo legato a un desiderio di rinascita. Purtroppo, non è stato così.