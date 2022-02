Iris, la figlia di Jude Law celebra San Valentino in modo originale: rasa i capelli a forma di cuore Iris Law, figlia di Jude Law e Sadie Frost, ha festeggiato San Valentino a modo suo: ha rasato un cuore sulla testa, tra i capelli biondo platino.

A cura di Giusy Dente

Fiori, peluche, cioccolatini, cena al ristorante, gita fuori porta: ognuno festeggia San Valentino a modo proprio! Iris Law, figlia di Jude Law e Sadie Frost, ha optato per qualcosa di originale, in linea con la sua personalità eccentrica e creativa. La 21enne è fidanzata con Jyrrel Roberts, modello inglese e designer di gioielli. Stanno insieme dal 2018, ma non amano molto esporsi agli occhi di curiosi e paparazzi: anche sui social è raro che condividano coi follower momenti di vita di coppia, di vita privata. Dunque non sappiamo se abbiano o meno organizzato qualcosa per festeggiare la Festa degli innamorati insieme: ma sappiamo come ha scelto di celebrare la ricorrenza la modella per conto proprio.

Iris Law coi capelli rasati

Il cuore è il simbolo universale dell’amore e lo ha scelto anche Iris Law per festeggiare a modo suo San Valentino. Ma indossare una t-shirt a tema sarebbe stato banale, così come disegnare un cuore sulla pelle: lei ha scelto di metterselo in testa, tra i capelli! Si è fatta radere un cuore ben visibile al lato sinistro, tra le ciocche di capelli biondo platino. "L'amore è ovunque" ha scritto nella didascalia dello scatto.

La modella da alcuni mesi sfoggia un look nuovo. La decisione di radersi completamente è arrivata per motivi lavorativi. Alla carriera di modella (ha lavorato per Burberry, Dior, Valentino) ha affiancato quella di attrice e le è stato affidato un ruolo all'interno della serie Pistol. La caratteristica di Soo Catwoman, il suo personaggio, sono proprio gli originali capelli biondi cortissimi con punte a spillo a forma di orecchie da gatto. Le era stata proposta la possibilità di indossare una parrucca, ma ha preferito dire addio alla chioma lunga castana e non se ne è affatto pentita. Un semplice gesto come radere i capelli è stato fonte di grande liberazione. A Vogue ha ammesso: "Il giorno in cui mi sono rasata la testa ho cambiato la mia vita. Non avevo mai fatto niente del genere prima".