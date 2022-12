Serena Rossi in total black: all’anteprima del nuovo film con blusa trasparente e reggiseno in vista Serena Rossi per l’anteprima del suo nuovo film natalizio ha scelto l’intramontabile eleganza del nero, ma con un tocco più audace.

A cura di Giusy Dente

Non c'è Natale senza film di Natale! quest'anno è nelle sale cinematografiche italiane anche Serena Rossi, con una commedia che affronta con leggerezza ma senza banalità il delicato tema della maternità. La pellicola Beata te è firmata Sky Original, con regia di Paola Randi. I due protagonisti sono due volti molto amati dal pubblico: Fabio Balsamo e Serena Rossi.

Serena Rossi, dalla tv al cinema

Dopo un intenso anno in cui ha primeggiato nei palinsesti televisivi, Serena Rossi sbarca ora al cinema. Il 2022 è stato un anno di grandi successi per l'attrice partenopea: è tornata su Rai 1 nei panni di Mina Settembre, un personaggio che le ha dato grandi soddisfazioni sia nella prima che nella seconda stagione della fiction.

Ma è stata anche la protagonista de La Sposa, altra fiction tagrata Rai 1. La nuova avventura con chiude l'anno è invece sul grande schermo: sarà nelle sale cinematografiche con il film Beata te a partire dal 25 dicembre. La 37enne non poteva mancare all'anteprima.

in foto: camicia Vernisse

Serena Rossi elegante ma audace in nero

L'attrice era presente in sala durante la proiezione in anteprima di Beata te. Per l'occasione, ha scelto l'intramontabile eleganza del total black, con cui nella grandi occasioni non si sbaglia mai! Lei lo ha indossato anche per la partecipazione a I Soliti Ignoti, la serata dedicata alla ricerca realizzata con Fondazione Telethon.

Per l'anteprima del nuovo film la 37enne ha puntato una camicia trasparente a maniche lunghe in organza di pura seta, portata con reggiseno in vista. L'intimo in mostra è il trend del momento, con reggiseno usato anche come sottogiacca. La blusa presenta ampio collo, polsini extra large ed è caratterizzata da piccoli bottoncini color carta da zucchero. Costa 390 euro.

L'ha abbinata a una gonna midi a vita alta con chiusura a portafoglio, impreziosita da bottoni rivestiti in velluto: costa 460 euro. Il look è firmato Vernisse. Ha completato l'outfit con collant velati scuri e décolleté Christian Louboutin, aggiungendo i gioielli Crivelli.