Serena Rossi a I Soliti Ignoti: lo speciale Telethon è in abito nero e sandali scintillanti Fasciata in un elegante abito nero drappeggiato, Serena Rossi ha partecipato a I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2022.

A cura di Giusy Dente

Serena Rossi in Federica Tosi

Come ogni anno, il palinsesto televisivo di dicembre si arricchisce di un appuntamento dedicato all'intrattenimento e assieme alla solidarietà: la maratona Telethon. Sono tanti i programmi che aderiscono, proponendosi al pubblico in una veste diversa per l'occasione, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche più rare. Ieri sera, è infatti andato in onda I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2022: il game show ha chiuso la maratona benefica in diretta dal Teatro delle Vittorie. Amadeus ha giocato assieme a Luca Argentero, Christian De Sica, Frank Matano, Bruno Vespa e tanti altri. Presente anche Serena Rossi con un elegante look da diva.

Serena Rossi glamour alla maratona Telethon

"Un gioco che mi diverte sempre tantissimo, la compagnia di tanti amici e la possibilità di supportare Telethon Italia: serata vincente": Serena Rossi ha così commentato la sua partecipazione allo speciale de I Soliti Ignoti trasmesso su Rai 1. A questo canale l'attrice è particolarmente legata. Proprio qui è andato in onda anche Mina Settembre, la fiction di enorme successo che l'ha vista protagonista.

L'amatissima assistente sociale napoletana è entrata nei cuori di milioni di telespettatori col suo iconico cappotto rosso. Niente cappotto rosso stavolta, per l'attrice. È entrata al Teatro delle Vittorie fasciata in un elegante abito nero: è una creazione firmata Federica Tosi e fa parte della collezione Fall/Winter 2022-23. Il vestito a maniche lunghe è impreziosito da un drappeggio e da maxi spacco.

Serena Rossi ha completato l'outfit con un paio di sandali Le Silla dal tacco alto, con dettagli scintillanti sul cinturino e sulla sottile fascia superiore. Immancabile il tocco di luce dato dai gioielli: ha scelto Crivelli, Maison che l'ha accompagnata anche nell'avventura televisiva di Canzone Segreta. Con questo look glamour da vera diva, ma soprattutto col suo incontenibile e genuino sorriso, l'attrice ha conquistato tutti.