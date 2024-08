video suggerito

Chiara Ferragni, il weekend in città è con top vichy e borsa griffata in edizione limitata Chiara Ferragni è tornata a Milano: dopo un agosto trascorso in famiglia, con la madre, le sorelle e i figli Leone e Vittoria, si prepara a riprendere gli impegni lavorativi. Per una passeggiata in città, il look casual è composto da una borsa rarissima da trovare.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo le vacanze estive. Per l'influencer è stata la prima estate dopo la separazione da Fedez: per questo ha trascorso il mese di agosto insieme alla madre e alle sorelle Valentina e Francesca, ma soprattutto insieme ai figli Leone e Vittoria. L'imprenditrice ha trascorso una settimana in Grecia tra Santorini e Mykonos, per poi volare in Corsica insieme agli amici e alla sorella Valentina. L'ultima tappa di questa prima estate da single è stata a Budapest e Vienna, città che Ferragni ha visitato con alcuni amici stretti. Tornata in città, è ancora il momento di sfoggiare qualche look estivo, tra capi low cost e accessori griffati.

Il look estivo per il ritorno in città

Settembre è alle porte e Chiara Ferragni è tornata a Milano. L'influencer trascorrerà le prossime giornate con i figli Leone e Vittoria, che hanno passato gli ultimi giorni di agosto in Sardegna insieme a Fedez. Per una passeggiata con Paloma nella caldissima Milano, l'influencer opta per un look casual e dal sapore ancora estivo con un top con fantasia vichy, scollo a V e un fiocchetto bianco al centro. Si tratta del top a quadretti con fiocco di Zara in vendita sul sito del brand a 25,95 euro.

Chiara Ferragni con il top firmato Zara

Il resto del look estivo è composto da un paio di jeans a vita bassa, leggermente oversize e dal fondo ampio, e da un paio di ballerine a rete. Questo modello è stato uno dei must della scorsa stagione Autunno/Inverno, amatissimo dalle celebrities di tutto il mondo, e continua a essere indossato anche nella stagione estiva. Le ballerine in mesh firmate Alaïa, vendute a 690 euro sui principali siti di commerce, sono uno dei modelli di scarpe flat più versatili, adatte per essere abbinate con un look in denim oppure con un outfit più elegante.

Le ballerine in Mesh di Alaïa

Quanto costa la borsa con le ciliegie di Chiara Ferragni

A risaltare, però, su questo semplice outfit da indossa in città durante le giornate di fine estate è la borsa con la texture tempestata di ciliegie. Il modello, immediatamente riconoscibile, è il tradizionale Speedy a forma di bauletto di Louis Vuitton con l'iconica tela Monogram, composta dal logo con le iniziali del brand. La borsa sfoggiata da Chiara Ferragni, però, vede una serie di piccole ciliegie colorare la tradizionale tela delle borse della Maison francese. Si tratta di un modello che fa parte della capsule in edizione limitata Louis Vuitton x Takashi Murakami, artista, pittore e scultore giapponese che ha collaborato con il brand per impreziosire i suoi celebri accessori con le sue creazioni colorate. Uno dei risultati è la Cherry Speedy Monogram, un modello non più in vendita e disponibile solo sul alcuni e-commerce di seconda mano: qui, la borsa viene venduta a circa 6950 euro.

La borsa firmata Louis Vuitton