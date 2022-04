Sarah Jessica Parker, all’asta l’abito della premiere di And Just Like That: il ricavato all’Ucraina Sarah Jessica Parker ha messo all’asta l’abito di Oscar De La Renta indossato alla premiere di And Just Like That. Il ricavato andrà all’UNICEF, in favore del popolo ucraino.

A cura di Giusy Dente

Quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, la mobilitazione in aiuto del Paese attaccato è stata immediata. Diverse associazioni umanitarie stanno facendo il possibile da settimane, per raccogliere fondi da destinare alle famiglie più bisognose, alle prese con la povertà assoluta, con la fame, con la costante paura della morte. Un nuovo gesto solidale, in collaborazione con UNICEF, è arrivato da Sarah Jessica Parker.

La mobilitazione in favore dell'Ucraina

Da settimane sventola la bandiera giallo-blu dell'Ucraina: anche indossare questi colori è diventato un modo per esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione, dilaniata dalla guerra. Gli ospiti della cerimonia degli Oscar hanno sfilato sul red carpet con dei fiocchetti azzurri, un gesto simile è arrivato da Kate e William in occasioone della visita al Centro culturale ucraino di Londra. C'è anche chi sta facendo qualcosa di più concreto. Quando il conflitto è entrato nel vivo si era in piena Settimana della Moda: Gigi Hadid ha destinato i suoi compensi all’Ucraina e come lei la collega Mica Argañaraz. C'è poi Marina Abramovich, che ha messo all'asta la possibilità di sedersi dinanzi a leinella performance The artis is present. A proposito di asta: Sarah Jessica Parker (la famosissima Carrie Bradshaw di Sex and the City) ha messo all'asta una abito a cui è molto affezionata.

All'asta il vestito di Carrie

Sarah Jessica Parker ha messo all'asta l'abito indossato in un’occasione speciale, la premiere mondiale dell’anno scorso di And Just Like That, il tanto atteso sequel che l'ha vista nuovamente nei panni del personaggio che ha interpretato dal 1998 al 2004. Lo ha fatto per una giusta causa: aiutare l’Ucraina. L’abito in questione è una creazione di Oscar de la Renta color peltro senza spalline e con scollo a cuore, impreziosito da mantella, gonna di paillettes e uno strato di tulle rosa, stesso colore delle scarpe in raso, appartenenti alla collezione SJP. Il vestito è stato messo all'asta sulla piattaforma online della Maison, che ha molto a cuore la sostenibilità.

Encore, infatti, è uno spazio virtuale dove alcuni selezionati capi pregiati possono trovare una seconda vita: chi li acquista parallelamente compie anche un gesto di solidarietà, perché i ricavati vengono donati ai partner di beneficenza del brand. L'offerta iniziale di 5000 dollari è stata rilanciata fino ad arrivare a 7500 dollari (circa 6800 euro), che è il prezzo con cui l'asta si è chiusa. La cifra verrà devoluta all'UNICEF per aiutare gli sfollati. L'attrice ha commentato: "È stato un privilegio indossare questo vestito e sono onorata di collaborare con gli amici di Oscar De La Renta e metterlo all'asta su Encore. È significativo dire addio all'abito in questo modo e non vedo l'ora di vedere quale armadio chiamerà casa".