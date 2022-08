Sangiovanni a Capri col completo “lunare”: sfila sul red carpet in total denim griffato Sangiovanni è stato tra gli ospiti speciali della serata di beneficenza organizzata a Capri da LuisaViaRoma e Unicef. Per l’occasione ha puntato tutto su un originale outfit “lunare” griffato e glamour: ecco quanto valgono abiti e accessori del cantante.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend l'isola di Capri è stata invasa dalle star: sabato sera alla Certosa di San Giacomo si è tenuto un evento di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef, in occasione del quale Jennifer Lopez è diventata protagonista di una performance privata ed esclusiva. Gli ospiti famosi sono stati moltissimi, da Elisabetta Gregoraci in rosso a Nathan Falco Briatore in total white, fino ad arrivare a Giulia De Lellis in versione sposa. Tra le star che hanno calcato il red carpet c'era anche Sangiovanni, apparso glamour in total denim con abiti e accessori iper griffati: ecco quanto vale il look "lunare" total denim.

Chi ha firmato il look con le lune di Sangiovanni

Per partecipare all'evento di gala che si è tenuto sabato a Capri Sangiovanni ha osato con un originale look "lunare" firmato Marine Serre, stilista francese che ha reso ormai iconiche le sue mezze lune che decorano praticamente tutti i capi delle collezioni. Il cantante ha seguito il trend del total denim con un completo pantaloni e giacca in jeans scuro, tutto decorato con le lune in beige scuro (i due capi costano rispettivamente 890 e 1.200 euro). Per completare il tutto ha scelto un top seconda pelle in jersey con le lune (sempre Marine Serre), il modello classico color nude da 280 euro.

Il look total denim di Marine Serre

Sangiovanni con le sneakers griffate

Sangio non ha rinunciato al cappello pescatore, per la precisione un modello in denim coordinato al resto dell'outfit da 395 euro. Ai piedi, inoltre, portava delle sneakers total white firmate Balenciaga, per la precisione le Phantom con il logo sul davanti da 650 euro. Non ha rinunciato alle collanine di plastica colorata e al girocollo decorato con il nome della fidanzata Giulia, ormai diventati tratti distintivi del suo stile. Insomma, l'ex cantante di Amici è ormai diventato un divo e in ogni apparizione pubblica non rinuncia mai alla sua passione per la moda e per le griffe.

Leggi anche Met Gala 2022, Irina Shayk stravolge le convenzioni da red carpet e sfila in versione motociclista