Giulia De Lellis come una sposa a Capri: all’evento di gala con abito bianco e maxi coda di cavallo Giulia De Lellis è stata tra gli ospiti speciali dell’evento di gala organizzato a Capri da Unicef e LuisaViaRoma. Sul red carpet ha sfilato come una sposa in bianco, incantando tutti con la sua eleganza.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend l'isola di Capri ha ospitato uno degli eventi più attesi dell'estate: il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef, in occasione del quale Jennifer Lopez ha tenuto un concerto privato ed esclusivo. Al di là della popstar che ha incantato tutti con la sua grinta e col suo look animalier, ad attirare le attenzioni dei media sono state le star che hanno invaso il red carpet allestito alla Certosa di San Giacomo, da Elisabetta Gregoraci in rosso a Jared Leto, fino ad arrivare a Nathan Falco Briatore griffato in total white. Tra gli ospiti c'era anche un volto noto al pubblico dei social: Giulia De Lellis, che per l'occasione si è trasformata in una sposa.

Chi ha firmato l'abito bianco di Giulia De Lellis

Al motto di "Che serata indimenticabile", Giulia De Lellis ha documentato sui social la sua partecipazione al party di beneficenza organizzato lo scorso weekend a Capri. Complice forse il fatto che non potrebbe essere più innamorata del fidanzato Carlo Gussalli Beretta, ha puntato su un candido look in pieno stile sposa. L'influencer ha infatti sfoggiato un outfit che potrebbe tranquillamente essere "riciclato" per un eventuale matrimonio. Ha indossato un lungo abito di seta bianca firmato Vivienne Westwood, un modello sottoveste con lo strascico, lo scollo morbido e le maniche asimmetriche, ovvero da un lato con la spallina sottile, dall'altro più doppio.

Giulia De Lellis in Vivienne Westwood

Giulia De Lellis cambia hair look

Per completare il tutto Giulia ha scelto dei gioielli di diamanti di Damiani, una clutch bag a forma di palla ma tempestata di cristalli argentati e una nuova acconciatura. Fino a qualche giorno fa l'influencer portava i capelli lunghi fino al seno, mentre ora li ha legati in una maxi coda di cavallo che le arriva al fondoschiena. Come ha fatto a cambiare hair look in così poco tempo? Con delle extension lunghissime. Insomma, la De Lellis in versione sposa ha fatto sognare i fan, anche se al momento il matrimonio per lei sembra essere ancora molto lontano.