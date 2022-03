Rihanna si prepara alla nascita del bebè: “Sarò una mamma psycho” Rihanna è incinta, è appena entrata nel terzo trimestre della gravidanza e sta facendo tutto il necessario per prepararsi all’arrivo del bebè. Che mamma sarà? Essendo molto protettiva, lei stessa si è definita una “mamma psycho”.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato ASAP Rocky e non potrebbe essere più raggiante. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia nascosta ma, da quando ha annunciato la gravidanza con indosso il piumino total pink, non può più fare a meno di mettere il pancione in mostra. In dolce attesa è tutt'altro che tradizionale: niente look premaman e oversize, preferisce osare con degli outfit nudi con body stringati, crop top e pellicce portate sbottonate. Al di là dello stile più o meno fashion in gestazione, c'è una domanda ben precisa che si pongono i fan: che tipo di mamma sarà la popstar?

Rihanna, come usa il make-up in dolce attesa

Rihanna ha rilasciato un'intervista a Elle di recente e naturalmente non ha potuto fare a meno di parlare della gravidanza. Ha svelato di essere entrata nel terzo trimestre della dolce attesa, esperienza che inevitabilmente le sta donando una luce nuova e un aspetto raggiante. Sebbene in pubblico appaia sempre glamour e sicura di lei, spesso prima di uscire non sa cosa indossare o come truccarsi, tanto che ormai prendersi cura del look per lei è diventata una sfida. Il pancione cresce ogni giorno, il visto sta diventando più paffuto, il naso comincia ad allargarsi ed è per questo che si sta concentrando molto si idratazione e contouring. Per quanto riguarda i look, le piace essere creativa e giocare in modo originale con la bellezza.

Che tipo di mamma sarà Rihanna

Il consiglio più utile sulla maternità che ha ricevuto fino ad ora? Quello di dormire il più possibile perché dopo la nascita del bimbo tutto cambierà. Rihanna, inoltre, non sarà una mamma "convenzionale" e non solo a causa della celebrità. Lei stessa si è poi definita incredibilmente protettiva, tanto che con ogni probabilità sarà una vera e propria mamma "psycho". Certo, permetterà al figlio di essere ciò che realmente vuole, ma guai a parlare male di lui: la popstar è certa del fatto che sarà disposta a fare di tutto pur di proteggerlo e di renderlo felice.