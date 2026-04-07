Tornano le Giornate Dantesche a Foligno, l’evento che celebra la nascita della Divina Commedia

Dall’8 al 12 aprile tornano a Foligno le Giornate Dantesche, pensate per celebrare il patrimonio culturale dell’opera di Dante Alighieri proprio dove è stata stampata la prima edizione della Divina Commedia: tra eventi e itinerari, il centro storico si prepara ad accogliere numerosi visitatori.

Foligno, Umbria

Nel cuore dell’Umbria, Foligno torna a farsi portavoce della cultura italiana con le Giornate Dantesche 2026, in programma dall’8 al 12 aprile. Un appuntamento ormai consolidato che rinnova il legame profondo tra la città e Dante Alighieri, trasformando per cinque giorni il centro storico (e non solo) in uno spazio di incontro tra memoria letteraria e contemporaneità: quest’anno, inoltre, il programma ruoterà attorno all’XI canto del Paradiso e a San Francesco, in occasione del XVIII centenario della sua morte. Tra letture, incontri e sperimentazioni artistiche, le Giornate Dantesche si confermano come uno degli eventi più significativi dedicati alla Divina Commedia, capace di coinvolgere studiosi, autori e pubblico in un dialogo aperto tra passato e presente.

Porticato delle Conce

Il legame tra Foligno e Dante tra storia e spiritualità

Il rapporto tra Foligno e l’opera dantesca affonda le sue radici in un episodio cruciale della storia culturale europea. Proprio qui, l’11 aprile 1472, venne stampata la prima edizione a stampa della Divina Commedia, segnando un passaggio decisivo dalla circolazione manoscritta alla diffusione tipografica del poema. A questa eredità si intreccia poi il filo tematico scelto per l’edizione 2026, l’XI canto del Paradiso, in cui Dante celebra San Francesco d’Assisi attraverso le parole di Tommaso d’Aquino. Un omaggio che acquista un significato ancora più forte nell’anno dell’XVIII centenario della morte del santo, figura profondamente legata al territorio umbro e protagonista di un gesto simbolico proprio a Foligno, dove rinunciò ai beni materiali.

Piazza Don Minzoni a Foligno

Un programma tra divulgazione, spettacolo e partecipazione

Il calendario delle Giornate Dantesche intreccia alta divulgazione e iniziative aperte al pubblico, con la partecipazione di protagonisti della cultura italiana come Andrea Riccardi, Presidente della società Dante Alighieri, Franco Cardini, noto medievalista, Antonella Anedda, poetessa, e Donatella Di Pietrantonio, una delle scrittrici più importanti del momento. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la Maratona dantesca, con la lettura integrale del Paradiso, la visita guidata al Museo della Stampa, la fiera editoriale Pagine a corte, affiancate da incontri, laboratori e momenti di approfondimento. Non mancano le esperienze più originali, come il dog trekking tra i paesaggi umbri, pensato per coniugare cultura e natura in una prospettiva lenta e consapevole.

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La cupola di San Feliciano, Foligno

Grande attenzione anche alle nuove generazioni con il progetto Commediando, che coinvolge studenti in una reinterpretazione contemporanea del canto XI, restituendo alla scena pubblica una lettura viva dell’opera dantesca. Inoltre, Divina Foligno celebra sempre l’eredità dantesca con tre itinerari turistici dedicati e ispirati ai tre canti della Commedia: Infermo, Purgatorio e Paradiso. I percorsi attraversano il centro storico, toccando monumenti e punti d'interesse importanti. L'itinerario Inferno, ad esempio, passa per la zona di Porta Romana, presentando atmosfere cupe e in contrasto con l'urbano. Quello del Purgatorio invece arriva al cuore della città, in particolare Piazza Repubblica e Palazzo Trinci. Infine, il percorso del Paradiso passa per la Chiesa Santa Maria Infraportas e la zona più verde, proprio come a cercare luce e spiritualità.