Mercatini di Natale nel weekend del 6 e 7 dicembre: eventi e villaggi natalizi regione per regione

In mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Il weekend del 6 e 7 dicembre segna l’ingresso nel cuore della stagione natalizia 2025, quando città e piccoli borghi si accendono di luci, profumi e appuntamenti dedicati alla tradizione. Dai mercatini che riportano in piazza artigianato e sapori regionali ai villaggi a tema che trasformano interi quartieri in scenari fiabeschi, fino agli eventi culturali che animano le vie dei centri, questo fine settimana offre l’occasione perfetta per respirare in tutta Italia l’atmosfera delle feste e lasciarsi trasportare dal ritmo lento e suggestivo del Natale.

Mercatini di Vipiteno, Trentino-Alto Adige

Tra i borghi più belli d'Italia, Vipiteno offre uno dei mercatini più originali del Sud Tirolo. Dal 28 novembre al 6 gennaio le vie medievali della città si illuminano per il Mercatino di Natale (uno dei 5 ufficiali della regione), con le campane che risuonano per il borgo medievale e il centro medievale che si trasforma in una vera e propria fiaba invernale. Decorazioni natalizie, illuminazione suggestiva e numerose campane, il Natale delle Campane di Vipiteno è davvero un evento da non perdere.

Mercatini di Natale e luci nelle vie del centro di Vipiteno, Alto Adige

Il Mercatino Creativo di Lagundo, Trentino-Alto Adige

Sempre in Alto Adige, un altro evento imperdibile è quello del Mercatino Creativo di Lagundo. Sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, dalle 10h00 alle 18h30 la Casa Thalguter si trasforma in un ambiente suggestivo, in cui circa 30 artisti amatoriali propongono oggetti speciali e originali, che possono sicuramente offrire uno spunto per i regali di Natale. Tra gli oggetti che si possono trovare: palline di Natale dipinte a mano, gioielli creati da artigiani, orologi, candele, borse, biglietti di auguri, ceramiche, tessuti e tanto altro ancora.

La locandina del mercatino creativo di Lagundo

I mercatini di Natale a Santa Maria Maggiore, Val Vigezzo, Piemonte

I veri appassionati del Natale non possono poi perdersi i mercatini di Santa Maria Maggiore che, dal 6 all'8 dicembre, richiamano tantissimi turisti in questa zona delle Alpi piemontesi. Con oltre 210 espositori, il mercatino di Santa Maria Maggiore è tra i più grandi d'Italia e come ogni anno presenta il consolidato percorso ad anello che attraversa le caratteristiche stradine lastricate e le intime piazzette. Oltre agli espositori di artigianato saranno presenti anche 12 stand gastronomici con produttori del Verbano Cusio Ossola e delle ricette tipiche della Valle Vigezzo. Ad accompagnare il percorso artigianale e gastronomico ci sono poi attività adatte anche ai più piccoli, come la Casa di Babbo Natale o gli spettacoli di luce.

La piazza con i mercatini di Santa Maria Maggiore, Val Vigezzo, Piemonte

I Presepi sull'acqua di Crodo, Piemonte

Dal 6 dicembre fino all'11 gennaio 2026 torna un evento davvero unico in Italia, i Presepi sull'acqua, che festeggia la sua undicesima edizione. La manifestazione trasformerà le fontane, i rii e i lavatoi in pietra delle strade di Crodo in veri e propri palcoscenici per rappresentazioni sacre originali e curatissime dei presepi. Un'occasione davvero imperdibile per ammirare sia opere artigianali incredibili che i panorami mozzafiato della Valle Antigorio, oltre che gustare le sue ricette gastronomiche.

Presepi sull’acqua, Crodo

Le strade di cioccolato di Sondalo, Lombardia

Domenica 7 dicembre dalle ore 14 a Sondalo, in provincia di Sondrio, si terrà la 12esima edizione de Le strade del cioccolato, una manifestazione che celebra i sapori dell'Alta Valtellina. In quest'occasione, adatta a grandi e piccini, le vie del centro si trasformeranno in percorsi gastronomici incentrati sulle sfumature del cioccolato: sarà infatti possibile gustare cioccolate calde pregiate, dolcetti e ricette locali, il tutto nell'atmosfera festiva tipica del periodo natalizio.

Le strade di cioccolato, Sondalo

Il POP XMAS Let it Glow, Milano, Lombardia

A Milano il POP XMAS di Portanuova giunge alla sua terza edizione. Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il quartiere di Milano si trasforma in un grande palcoscenico di luci, un’esperienza completamente immersiva pensata quest'anno per celebrare l’arrivo delle Olimpiadi invernali, ricreando quindi un tipico scenario di montagna tra neve e ghiaccio. Tra i punti caratteristici del villaggio natalizio milanese ci sono una pista di pattinaggio su ghiaccio grande ben 600 mq, uno spettacolo di luci che racconta la vitalità delle festività e il vero cuore pulsante, l'albero di Natale. Quest'ultimo, posto al centro di piazza Gae Aulenti, è un’installazione che interpreta il Natale attraverso un tema universale e tragicamente contemporaneo, la Pace.

Piazza Gae Aulenti e il POP XMAS 2025

Calici sotto l'albero, Firenze, Toscana

Sabato 6 dicembre, dalle 10h00 alle 19h30, Firenze ospita la 14esima edizione Calici Sotto l’Albero, un evento volto a celebrare i migliori vini italiani. Nelle incredibili sale dell'Hotel Albani, famoso per la sua sala Congressi e il suo suggestivo giardino interno, torna la degustazione annuale natalizia che offre una varietà davvero unica: 44 produttori con oltre 200 vini selezionati per la qualità e soprattutto a prezzi accessibili. Si tratta di un evento davvero imperdibili per gli amanti del vino e per chi vuole passare una giornata immerso nell'atmosfera natalizia toscana.

Siena Incanta- Il Natale tra cultura e meraviglia, Toscana

La città di Siena è pronta ormai da mesi ad accogliere il Natale: ha pensato infatti a tutto nei minimi dettagli con il programma Siena Incanta, un insieme di eventi che si tengono durante il periodo natalizio, dall'1 dicembre fino al 7 gennaio 2026. Si tratta di un programma speciale perché vuole celebrare i 30 anni dal riconoscimento del centro storico della città come Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Tra gli ospiti dell'evento il cantante Irama e Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024 scelta proprio come Madrina di Siena Incanta.

I mercatini di Natale di Siena Incanta

Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, Roma, Lazio

A Roma non ci sono team pandoro o team panettone: tra il 6 e il 7 dicembre la scelta è ampia e si può gustare una varietà infinita di entrambi i dolci tipici della tradizione natalizia. All'Hotel Cristoforo Colombo si terrà infatti la 18esima edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro. Evento importante per la tradizione artigianale italiana, la Fiera sarà aperta dalle 10h30 alle 19h30, con ingresso gratuito e numerosissimi stand artigianali.

Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro

Christmasland, Edenlandia, Napoli

Il Natale arriva anche a Edelandia, il famoso parco divertimenti di Napoli situato nel quartiere Fuorigrotta. Dal 6 dicembre al fino al 7 gennaio, Edenlandia presenterà Christmasland, un grande evento di Natale con protagonisti i Villains di Natale, che arrivano nel racconto rubando la ruota panoramica del Parco. Si tratta di un percorso diviso in 5 tappe: la Tana dei Grinch, dove si trovano i Villains, il Polar Express, il viaggio tra i ghiacci, il Christmas Castle, il Christmas Circus, il folle mondo dei clown natalizi e, infine, la Casa di Babbo Natale.