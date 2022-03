Rihanna con i capelli rosa: il suo caschetto con la mini frangia è da imitare in primavera Rihanna ha lanciato la nuova collezione di lingerie firmata Savage x Fenty e per l’occasione ha posato in una versione inedita: con un caschetto corto e rosa. Il taglio della popstar diventerà il must-have della primavera 2022?

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi tempi si parla molto di Rihanna: aspetta il suo primo figlio dal fidanzato ASAP Rocky e non potrebbe essere più bella e raggiante. Da sempre indiscussa icona di stile a livello internazionale, è riuscita a riscrivere le "regole" della moda premaman: piuttosto che mascherare il pancione con abiti oversize, non perde occasione per mettere in vista le forme modificate dalla dolce attesa. Pellicce portate sbottonate sul ventre, vestiti trasparenti, crop top e body stringati: la popstar è una vera e propria regina fashion anche col pancione. Nelle ultime ore ha dettato legge in fatto di hair look, lanciando il taglio e il colore di capelli must-have della primavera 2022.

Rihanna posa per Savage x Fenty

Per Rihanna la primavera è davvero arrivata e non solo perché il suo corpo sta "fiorendo" con la gravidanza, ha anche lanciato la nuova collezione di lingerie firmata Savage x Fenty (il brand di intimo che lei stessa ha fondato). Nelle ultime ore ha rilasciato alcuni scatti della campagna pubblicitaria e tra le protagonista non poteva che esserci lei. Certo, a giudicare dalla pancia piatta che sfoggia, gli scatti sono stati realizzati diversi mesi fa, ma tanto è bastato per imporre la nuova acconciatura must della primavera. La cantante si è lasciata immortalare con indosso slip e corpetto strapless stringato in pelle bianca, anche se a fare scalpore è stato il taglio di capelli total pink.

Rihanna con i capelli rosa

Il nuovo hair look di Rihanna

Al motto di #SavageSpringBreak Rihanna ha cambiato drasticamente look. Niente più capelli lunghi e scuri, nelle foto della campagna realizzata per Fenty sfoggia degli inediti capelli corti e rosa, per la precisione una nuance così chiara che si avvicina al platino. A fare la differenza è stato anche il taglio, un caschetto portato cortissimo, extra liscio e con una micro frangia asimmetrica e sbarazzina. Non è la prima volta che l'imprenditrice stravolge l'hair look, lo aveva già fatto qualche mese fa quando aveva posato sempre per Fenty ma puntando su una chioma "a righe" rosso e nera. Ora è il momento del caschetto rock: in quante avranno il coraggio di imitarla durante la bella stagione?