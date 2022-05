Caschetto bicolor, il colore più trendy per i capelli della primavera 2022 I capelli bicolor sono la tendenza della primavera 2022 che spopola sui social: audaci ed estrosi si abbinano perfettamente al taglio a caschetto. Scopri i look da cui prendere ispirazione!

A cura di Federica Ambrogio

La primavera 2022 vuole capelli a tutto colore: la tendenza che spopola sui social infatti è quella dei capelli bicolor, soprattutto abbinati a un taglio a caschetto, di media lunghezza e sbarazzino. Perfette divisioni con scriminatura centrale oppure punte colorate, ciocche fluo nascoste e sfumature pop. Il colore di capelli più trendy della primavera 2022 è eccentrico e vibrante. Sfoglia la gallery per scoprire tutti i look da cui prendere ispirazione per il tuo colpo di testa!

Il caschetto bicolor

Non è certo una novità, perchè i capelli bicolor tornano ciclicamente tra le tendenze hair: la primavera 2022 però porta in primo piano colori pop e fluo, con contrasti eccentrici ed esagerati. I capelli sono divisi perfettamente a metà con una scriminatura centrale che vuole da un lato un colore naturale e dall'altro una nuance vibrante. Per creare l'effetto bicolor però ci sono svariate alternative, più o meno appariscenti a seconda del risultato che vuoi ottenere. Potrai colorare solo le punte con un effetto shatush, ma anche schiarire pochi centimetri di capelli sulla parte finale della tua lunghezza. Per un effetto davvero particolare potrai colorare la tua frangia con un colore acceso in netta contrapposizione con il resto dei capelli, o ancora colorare i ciuffi frontali dei tuoi capelli creando così un effetto cornice per il tuo viso.

Il consiglio per realizzare questo tipo di look è quello di rivolgersi a un esperto colorista per evitare di ottenere colori poco omogenei oppure di rovinare il capello con la decolorazione. Se il tuo capello naturale infatti è scuro e vuoi ottenere un colore acceso e vibrante dovrai decolorare il capello di diversi toni per poterlo poi colorare con la nuance che preferisci e creare l'effetto contrasto. Se invece i tuoi capelli sono biondi, naturali oppure decolorati, potrai provare a creare un effetto bicolor temporaneo con una maschera per i colorare i capelli: l'effetto finale sarà sicuramente più soft e durerà solamente un paio di settimane, scolorendo lavaggio dopo lavaggio, senza però rovinare il capello.