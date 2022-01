Rihanna è pronta per San Valentino: seduce in rosso con body stringato e capelli “a righe” Manca meno di un mese a San Valentino e Rihanna sembra essere già pronta per la giornata più romantica dell’anno. Sui social ha mostrato il nuovo body rosso e stringato della sua collezione di lingerie e la cosa particolare è che lo ha abbinato a un’inedita chioma bicolor a righe.

A cura di Valeria Paglionico

San Valentino si avvicina, manca poco meno di un mese alla giornata più romantica dell'anno e in molti hanno già dato il via ai preparativi. Rihanna fa parte di questa lista, tanto che sui social ha già rivelato il look che sfoggerà. Fa parte della sua collezione di lingerie, è rosso fuoco, il colore della passione, ed è all'insegna della sensualità. La cosa particolare, però, non è che si è lasciata immortalare in intimo, quanto piuttosto il fatto che ha sfoggiato una chioma inedita e originale. La popstar ha detto addio al mullet, alle sfumature dorate e al nero corvino, ora per lei è il momento dei capelli bicolor e a righe.

Rihanna lancia la collezione di intimo per San Valentino

Rihanna non è più semplicemente una popstar, è una vera e propria imprenditrice e possiede un brand di lingerie tutto suo, Savage X Fenty. Con San Valentino che si avvicina non poteva che lanciare una collezione di intimo a tema. Il capo chiave della linea? Lo ha indossato in un recente post social, nel quale è apparsa super seducente in rosso. Ha indossato un body sgambatissimo con gli slip di pizzo e una profondissima scollatura stringata e decorata con dei lacci di raso. Per completare il tutto ha scelto un paio di calze a rete total red e dei sandali in tinta con il tacco a spillo, mettendo in risalto la sua silhouette esplosiva.

Rihanna in Savage X Fenty

Il nuovo hair look di Rihanna

Al di là del body provocante, c'è un altro dettaglio nel look di Rihanna che attirato le attenzioni del pubblico: ha abbinato il body anche ai capelli. L'avevamo lasciata spaziare tra balayage biondo e treccine afro e scure, ma ora le cose sono cambiate. Che si tratti di una parrucca o della chioma naturale, non importa, la cosa certa è che l'imprenditrice ha sfoggiato un'inedita chioma bicolor a righe rosse e nere. L'ha portata extra liscia e con una micro frangia, mettendo così in risalto le scalature estreme che ricordano i tagli degli anni '90. Rihanna riuscirà a lanciare l'hair trend più originale dell'inverno 2022?