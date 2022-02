Chiara Ferragni si prepara a San Valentino: seduce con lingerie a vista e body di pizzo Chiara Ferragni ha mostrato su Instagram alcune proposte di look per San Valentino, glamour o bon ton: cosa indosserà per festeggiare con Fedez?

A cura di Beatrice Manca

San Valentino è alle porte e anche Chiara Ferragni si prepara alla festa degli innamorati nel segno, come sempre, della moda. L'imprenditrice digitale è sposata da tre anni con il marito Fedez e insieme hanno due bambini: festeggeranno in grande stile tra candele e petali di rosa? Partiranno per una fuga romantica? Non sappiamo ancora cosa farà, ma possiamo avere qualche indizio su cosa indosserà: Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcune proposte look per San Valentino, tutte all'insegna della sensualità.

I look di Chiara Ferragni per San Valentino

Chiara Ferragni è un'indiscussa icona di stile e tutti i suoi look vengono ammirati e copiati dalle legioni di follower. In vista di San Valentino ha voluto provare alcuni nuovi capi di Intimissimi, brand per cui è testimonial, creando look facili da copiare. Il più sensuale? Quello con il body in pizzo intrecciato sulla schiena, che l'imprenditrice indossa con pantaloni neri larghi firmati Asos e una classica giacca color cammello, per rifinire il look. Cercate uno stile più sobrio? Una bralette nera che fa capolino dal maxi cardigan a rombi viola firmato Alessandra Rich, il modello più cool dell'inverno: con i giusti accessori anche un golfino colorato può diventare glamour. In questo caso, via libera a jeans e sneaker.

Chiara Ferragni con un cardigan Alessandra Rich e un top Intimissimi

Il terzo look sfoggiato è all'insegna delle trasparenze, uno dei trend dell'inverno: body vedo-non-vedo a maniche lunghe, leggings in vernice nera e anfibi. La lingerie è una parte fondamentale del guardaroba di Chiara Ferragni, che molto spesso posa in biancheria intima (scatenando puntualmente le reazioni degli hater per un semplice completino). Per San Valentino però si può osare un dettaglio underwear a vista, a prescindere da come si trascorrerà la serata o dal fatto di essere in coppia: un bel vestito, un rossetto rosso o un profumo nuovo sono regali per noi, prima che per gli altri!