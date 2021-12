Rihanna, completo peluche per le feste: con il look verde si trasforma nel Grinch Il Natale sta arrivando e Rihanna ha pensato bene di sfoggiare un look a tema. Si è trasformata nel Grinch ma in versione sexy, lanciando un nuovo completo peluche della sua collezione.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna potrà pure essersi presa una temporanea pausa dalla musica ma, nonostante la carriera da business woman, non ha alcuna intenzione di rinunciare alle provocazioni e continua a lasciare senza fiato con la sua sensualità ogni volta che appare in pubblico. L'avevamo lasciata in topless con la t-shirt "autoreferenziale" poggiata sul seno e oggi la ritroviamo in versione Grinch . La cosa particolare è che ha reinterpretato il look dell'iconico personaggio dei film di Natale in una chiave super femminile: ecco cosa ha indossato a pochi giorni dalle feste natalizie.

Il look da Grinch di Rihanna

Quale migliore occasione dei giorni pre-natalizi per sfoggiare un outfit in pieno stile Grinch? Se l'iconico personaggio ideato da Dr. Seuss è una sorta di mostro, Rihanna è riuscita a donargli una nuova immagine super provocante. Ad accomunarla a lui è il colore verde, nuance scelta per un look iper sexy per le feste. La popstar ha infatti indossato un completo peluche del suo brand Savage X Fenty, abbinando dei pantaloni comodi e leggermente a zampa a un reggiseno a triangolo, entrambi realizzati in un tessuto morbido total green. Così facendo ha messo in risalto la silhouette da urlo e il décolleté procace, facendo impazzire i fan.

Rihanna in Savage X Fenty

Rihanna con le treccine afro

Il dettaglio che ha fatto la differenza? Il nuovo hair look. Fino a qualche giorno fa Rihanna sfoggiava dei capelli di lunghezza media con delle sfumature platino sulle punte, mentre oggi ha delle lunghissime treccine in stile afro. La star si è servita chiaramente di alcune extension e, come se non bastasse, ha anche rivoluzionato il colore della chioma, tornando al castano scurissimo. Insomma, il Grinch non è mai stato tanto sexy e glamour: in quante prenderanno ispirazione da lei per un originale look natalizio?