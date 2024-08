video suggerito

Cate Blanchett a Venezia 2024: sfila con un tailleur nero ma sulla schiena ha una cascata di perle Cate Blanchett è una delle attrici più eleganti e raffinate: i suoi look illuminano i red carpet, compreso quello della Mostra del Cinema di Venezia dove ha sfoggiato un completo con scollo profondo sulla schiena e una cascata di perle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cate Blanchett

Cate Blanchett era una delle star più attese al Lido. L'attrice premio Oscar ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia The Disclaimer, serie del regista premio Oscar Alfonso Cuarón che andrà in onda questo ottobre su Apple Tv. Dopo aver conquistato il red carpet a Cannes, con un potentissimo messaggio in favore del popolo palestinese, Blanchett conquista Venezia 81 con un completo total black per niente minimalista.

Il tailleur surrealista di Cate Blanchett a Venezia 81

Sempre raffinata ed elegante, Cate Blanchett riscrive i codici dei look da red carpet e del tailleur tradizionale. Già nel pomeriggio aveva stupito tutti quando, al photocall, era arrivata con un completo composto da blazer e pantalone sartoriale nero con grandi pois bianchi tridimensionali firmato Moschino. Un tailleur genderless con camicia bianca dal colletto abbottonata che si sposa perfettamente con l'immagine dell'attrice, che ama giocare con i completi mannish e minimalisti. Stavolta, invece, ha voluto giocare con ironia e irriverenza con il black and white, dimostrando che può sfoggiare tutto, anche i look un po' surrealisti.

Cate Blanchett in Moschino

Il completo chic total black dell'attrice alla Mostra

Per il red carpet serale, invece, Cate Blanchett opta sempre per un total black ma stavolta va sul sicuro con un tailleur minimalista e dalle linee tradizionali. O almeno così sembrava. L'attrice di The Disclaimer ha indossato un completo di Giorgio Armani Privé che fa parte della Collezione Autunno/Inverno 2024-25 ed è composto da un blazer con un bottone bianco al centro e pantaloni sartoriali. Ma la magia, come le vere dive, avviene quando Cate Blanchett si gira, catturando l'attenzione dei fotografi e dei presenti: la giacca, infatti, presenta una profonda scollatura a U che lascia la schiena scoperta e rivestita soltanto da una cascata di perle. Più di dieci giri di perle illuminano il nero del completo insieme al bob corto di Cate Blanchett, creando un effetto irresistibile da vecchia Hollywood. La collana di perle, che sembra far parte del completo Armani Privé, in realtà è un gioiello di Louis Vuitton jewelry, abbinato in modo magistrale grazie allo styling curato da Elizabeth Stewart, stylist dell'attrice.

Cate Blanchett in Armani Privé e gioielli Louis Vuitton