Lourdes Leon Ciccone in calze a rete e codine: posa con Rihanna in lingerie rosso fuoco Lourdes Leon Ciccone è diventata ancora una volta testimonial di Savage X Fenty. Per San Valentino ha posato in lingerie al fianco di Rihanna, apparendo seducente e glamour in rosso fuoco e con le codine.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone è la figlia di Madonna diventata ormai una star della moda e non sorprende vederla sempre più spesso in passerella o nei servizi fotografici dei famosi brand fashion. Ha sfilato per Bottega Veneta mettendo i tatuaggi in mostra, ha incantato il pubblico in fucsia sul red carpet del Met Gala (dove non ha avuto paura di rivelare i peli sotto le ascelle), ha posato al fianco della mamma per uno shooting iconico: insomma, Lola è un'icona di bellezza e di stile libera e lontana dalle convenzioni. Nelle ultime ore è tornata a provocare i fan, lasciandosi immortalare in lingerie al fianco di Rihanna per Savage X Fenty.

Lola è testimonial di Savage X Fenty

Rihanna ha lanciato la nuova collezione per San Valentino del suo brand Savage X Fenty e tra le testimonial ha voluto Lola, la figlia di Madonna. Non è la prima volta che quest'ultima collabora con la popstar, già qualche mese fa era stata tra le protagoniste della sfilata evento del marchio, apparendo super sensuale in total latex. Questa volta ha puntato sul rosso fuoco, posando al fianco di Rihanna con indosso un completino intimo stringato, una vestaglia trasparente e delle calze a maxi rete. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté col tacco a spillo e delle codine in pieno stile anni '90. Così facendo, Lourdes ha ancora una volta dimostrato di essere la regina delle provocazioni proprio come la mamma.

La collezione Savage X Fenty

La lingerie body positivity di Rihann

Con San Valentino che si avvicina poteva mai mancare la lingerie a tema firmata da Rihanna? Assolutamente no. Dopo che l'imprenditrice stessa aveva posato sui social con indosso un body stringato della linea, sono arrivate le altre foto della campagna e, come da tradizione, sono all'insegna della body positivity. Calze a rete, pizzo, perizomi, bustier strutturati, reggicalze: ogni pezzo è pensato per esaltare la sensualità di ogni donna, a prescindere dalla taglia e dalla fisicità. L'obiettivo di Rihanna? Promuovere il concetto di accettazione di se stessi con dei capi adatti a tutte: il mondo della moda (e della lingerie) necessitano di essere sempre più inclusivi ed è per questo che le sue modelle e le sue modelle sono tutti assolutamente "normali".