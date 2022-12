Regali di Natale 2022: le borse più originali da mettere sotto l’albero La borsa è l’accessorio perfetto da regalare (o regalarsi) per Natale: a secchiello, intrecciata o rosso Capodanno, una guida ai modelli di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Carolina Herrera

È l'amica fidata che ci accompagna nelle nostre giornate e custodisce i nostri segreti. La borsa, insomma, non delude mai e anche quest'anno si conferma uno dei regali di Natale più desiderati. Ma come sceglierla: mini o maxi? Nero classico o colorata? Se siete alla ricerca dell'accessorio perfetto da regalare (o regalarvi) a Natale abbiamo la soluzione: in colori pastello o rosso Capodanno, in tartan o intrecciate, ecco i modelli di tendenza da mettere sotto l'albero.

La borsa tartan

Il tartan è la fantasia simbolo delle feste natalizie: piace ai royal e fa subito atmosfera di chalet in montagna. Una borsa a quadri nell'iconico rosso è l'accessorio perfetto per le feste e oltre, da sfoggiare fino all'arrivo della primavera giocando con look british o neo grunge.

La borsa tartan di N21 visto su Zalando

La borsa dai colori pastello

Una borsa è un investimento sul futuro: fra i modelli intramontabili che ci accompagneranno sia per l'inverno sia che per la primavera 2023 c'è la borsa midi in colori pastello. Discreta e sofisticata, è perfetta per ravvivare un look total black o negli outfit ton sur ton.

Borsa rosa pastello Acne Studios

La borsa intrecciata

Il modello più sofisticato? La handbag in cuoio intrecciato, da vera lady: da scegliere in tinte sature e abbinare a cappotti cammello o completi neutri trés chic.

Borsa intrecciata Bottega Veneta

La borsa furry

La tendenza più calda dell'inverno 2023 è l'ecopelliccia: borse, cappotti e perfino le scarpe si sono ricoperte di faux fur. La borsa "pelosa" è l'accessorio must dell'inverno, sia in candido montone che nelle versioni a pelo lungo.

Borsa furry Lancel

La borsa a catena

Se cercate il regalo perfetto per l'amica glamour o la cugina fashion victim puntate sulla borsa con la maxi catena al posto del manico, perfetta per spiccare sul cappotto di giorno e di sera.

La borsa a catena Stella McCartney

La borsa rossa

Capodanno è alle porte e un tocco di rosso non può mancare nel guardaroba: perché non la borsa? Oltre a essere vivace e scaramantico, il rubino è il colore di tendenza dell'inverno 2023 per abiti e accessori.

Borsa rossa The Bridge

La borsa in vernice

Se cercate un modello più originale della classica borsa in pelle (o ecopelle) provatela in vernice: nel classico nero o in colori pop, aggiungeranno un tocco scintillante "anni Duemila" al look.

Borsa in vernica Blumarine

La borsa in cavallino

L'animalier vi tenta ma vi sembra troppo audace? Il compromesso perfetto è il cavallino, la fantasia bicolor raffinata che tinge le tracolle e le clutch più eleganti della stagione.

Borsa in cavallino Bally

La borsa matelassé

Non può mancare nel guardaroba una borsa a tracolla in matelassé, con le celebri impunture che conferiscono una texture unica alla pelle. Nel classico nero o in rosso fuoco, è il regalo da fare a se stesse.

La borsa matelassé CH Carolina Herrera

La borsa a secchiello

Tra le tendenze dell'Autunno/Inverno 2022-23 è tornato il secchiello, la borsa allungata dalle linee anni Settanta. Pratica e capiente, la borsa a secchiello è un must.

Moschino

La borsa sacco

Morbida e anticonformista: la hobo, la borsa a sacco, è il modello più versatile del guardaroba. Non conosce stagioni, sta bene con tutto (o quasi) e soprattutto contiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Mary Poppins ne andrebbe matta!