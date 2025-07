Re Carlo sorprende Camilla con un regalo di compleanno storico, mai fatto a una donna

Oggi è il compleanno della regina Camilla: 78 anni, di cui circa 50 passati assieme al suo amato Carlo. Ne è stata la fidanzata ai tempi di Cambridge, poi l'amante quando in seguito si sono ritrovati entrambi già sposati, infine la compagna dopo la morte di lady Diana. Il loro è stato un amore molto ostacolato all'interno della royal family, lei non ha mai goduto della simpatia di Elisabetta (e nemmeno dei sudditi), ma non ha mai mollato: è sempre rimasta accanto al suo uomo, superando le maldicenze. La stessa regina Elisabetta, prima di morire, ha fatto nei suoi confronti un gesto di apertura importante: ha voluto che venisse riconosciuta come Regina Consorte. E non è il solo titolo che possiede. Uno glielo ha regalato il marito alla vigilia del 78esimo compleanno.

Alla regina Camilla uno storico incarico reale

Il 16 luglio, alla vigilia del 78esimo compleanno della regina, la Royal Navy ha annunciato la sua nomina a Vice Ammiraglio del Regno Unito. La nomina onoraria fu istituita da Re Enrico VIII nel lontano 1513. Il titolo onorifico in questione può essere conferito solo dal sovrano su proposta del Primo Lord del Mare, attualmente Sir Gwyn Jenkins. È un evento di portata storica: la moglie di Carlo, infatti, è la prima donna e la prima reale a ricoprire la carica di Vice Ammiraglio del Regno Unito. Questo ruolo "rafforzerà ulteriormente il rapporto di Sua Maestà con la Marina" ha dichiarato il generale Sir Gwyn Jenkins RM, Capo di Stato Maggiore della Marina.

La nomina è stata festeggiato nel corso di una cerimonia a bordo del sottomarino HMS Astute, a Plymouth. La cerimonia ha sancito anche la fine della prima messa in servizio del sottomarino, che sarà sottoposto a un'importante revisione presso la base navale di Devonport. Il suo servizio quindicennale è il più lungo tra tutti i sottomarini della Royal Navy. Proprio Camilla ha avuto l'onore di battezzare l'HMS Astute nel 2007 e da allora ne è sponsor. È inoltre sponsor dell'ammiraglia britannica HMS Wales, attualmente dispiegata nel Pacifico, ed è Commodoro in Capo del Servizio Medico e dei Servizi di Cappellania Navale della Royal Navy. Re Carlo non era presente all'evento, non ha potuto assistere personalmente all'assegnazione del titolo, in quanto impegnato con un altro ricevimento.