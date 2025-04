Rania di Giordania in Italia: l’eleganza semplice della regina per l’incontro con Giorgia Meloni

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Rania di Giordania

A Roma ci sono due regine in questi giorni: è giunta Camilla assieme a re Carlo e oggi è arrivata anche Rania di Giordania, accolta da Giorgia Meloni a Villa Pamphilj. Le due con questo incontro hanno confermato la cooperazione tra i due Paesi e hanno avuto modo di parlare di temi e questioni cari a entrambe: la tutela dell'infanzia, il diritto all'istruzione, la crisi umanitaria a Gaza. La regina è molto impegnata nel sociale e si è spesso espressa circa la drammatica guerra in corso: durante l'incontro ha sottolineato la grave carenza di cibo, medicine e alloggi, evidenziando il crescente numero di orfani che il conflitto sta causando. Sono oltre 39.000 i bambini palestinesi che hanno perso uno o entrambi i genitori dall'ottobre 2023.

Il look di Rania di Giordania

Mentre la Presidente del Consiglio ha scelto il total white (il completo di un brand italiano, Ermanno Scervino) la regina ha optato per un abito drappeggiato bordeaux, confermando il suo stile impeccabile che non contempla eccessi. È capace di fare sempre centro con discrezione e semplicità. Rania di Giordania vanta uno stile molto raffinato e in Italia non si è smentita, sfoggiando un look perfetto per l'occasione, impeccabile. Nessun errore di stile per lei, che si è immediatamente imposta con la sua innata eleganza regale. Stavolta ha puntato sul monocromatico, in una nuance forse poco primaverile ma certamente di tendenza, che non passa mai di moda, soprattutto se si vuole qualcosa di chic e ricercato.

Rania di Giordania

Ha scelto un abito midi drappeggiato bordeaux con cintura in vita, abbinato a un paio di scarpe borgogna con tacco a spillo e triplo cinturino, completando l'outfit con una borsa di Louis Vuitton burgundy. È il modello GO-14 PM, parte della collezione Autunno/Inverno 2024, realizzato in motivo Malletage trapuntato con chiusura LV twist-lock. Costa 5500 euro. Il tocco rock del look sono gli occhiali da sole scuri, che le hanno dato un po' di mistero, anche se nel massimo rispetto ha tolto l'accessorio al momento delle foto di rito con Giorgia Meloni.

Rania di Giordania e Giorgia Meloni

Il bordeaux è un colore amatissimo anche da un'altra regina: lo indossa spesso Kate Middleton e ne è fan anche Letizia di Spagna. Negli ambienti royals questa tonalità è particolarmente apprezzata proprio perché capace immediatamente di comunicare eleganza: è il colore regale per eccellenza, con cui non si sbaglia mai, perché risulta trendy ma anche raffinato. È una nuance profonda, calda e di carattere, che però risulta avvolgente e morbida, per nulla respingente, quindi nelle occasioni pubbliche è l'ideale per comunicare vicinanza.