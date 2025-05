video suggerito

Quanto ha guadagnato l’inventore dei Labubu: in un giorno oltre un miliardo di dollari Il produttore dei Labubu è il colosso dei giocattoli cinese Pop Mart. Il presidente e CEO ad oggi ha un patrimonio che ammonta a oltre 16 miliardi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Labubu ovunque e c'è chi li ama, ma anche chi li odia. Molti non si spiegano il perché del successo di questi pupazzetti dall'aspetto non proprio rassicurante, ai limiti dell'horror, che però hanno del tutto monopolizzato i social. È una vera e propria mania che ha contagiato chiunque: attaccarli alla tracolla delle borse e portarli con sé è il trend del momento. E la tendenza sta fruttando davvero parecchio al papà dei Labubu, stando ai dati delle vendite e al fatturato.

Cosa sono i Labubu

I Lububu sono dei pupazzetti di peluche con le orecchie lunghe e un ghigno malefico stampato sul viso. Sono l'ossessione del momento in tutto il mondo, con persone disposte a fare ore e ore di fila all'esterno degli store, per accaparrarsi l'ultimo modello o una limited edition. È proprio quello che si è verificato il 25 aprile scorso nel punto vendita Pop Mart in corso Buenos Aires a Milano, in occasione dell’arrivo della nuova collezione. Il prodotto stuzzica la curiosità degli acquirenti puntando sull'effetto sorpresa: ogni pupazzetto, infatti, si trova dentro una scatola chiusa. Sono blind boxes: non sai cosa troverai all'interno quando la compri e questo stimola la curiosità e spinge all'acquisto, per chi li colleziona.

Il più ambito e introvabile è quello chiamato "Secret": si ha una possibilità su 72 di trovarlo. Inizialmente sono stati sfoggiati dalle celebrities e da lì si è scatenato un effetto a catena, complice anche i social, che ha portato al successo globale. Ne è fan anche Chiara Ferragni. I Labubu sono a tal punto ricercati che inevitabilmente sono nate anche versioni fake, del tutto simili agli originali, ma con dettagli leggermente differenti da controllare per identificare "il tarocco". Per esempio, sull'etichetta ci deve essere un QR code che rimanda alla pagina ufficiale del servizio clienti.

Chi è il creatore dei Labubu e quanto guadagna

Il loro prezzo è di circa 20 euro ma, ma il prezzo lievita (anche notevolmente) per le edizioni speciali. Il produttore è il colosso dei giocattoli cinese Pop Mart, mentre il disegnatore è l'artista Kasing Lung. Nato a Hong Kong e residente in Belgio, è specializzato proprio nel mondo dei giocattoli di design. In un solo giorno, come riporta Forbes, il presidente e CEO di Pop Mart, il 38enne cinese Wang Ning, ha guadagnato 1.6 miliardi di dollari. Pop Mart produce anche altri prodotti di successo, tutti della serie The Monsters: ci sono altre blind box virali tra cui Skull Panda, Crybaby, Dimoo e Hacipupu dietro il successo dell'azienda. Un successo che non si è affievolito neppure con l'introduzione dei dazi: in America il costo di questi gadget è salito da 21,99 dollari a 27,99 dollari. Ad oggi il patrimonio dell'imprenditore ammonta a oltre 16 miliardi.