video suggerito

Più di 3000 dollari per un Labubu speciale: l’asta per i fan sfegatati dei pupazzetti I fan dei Labubu potrebbero accaparrarsi un modello esclusivo partecipando all’asta promossa da Pharrell William. Ci sono offerte da 3000 dollari per modello. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Labubu sono l'ossessione del momento e per i fan più sfegatati, disposti a spendere anche una somma a quattro cifre pur di possedere un pupazzetto esclusivo, arriva un'asta unica. L'iniziativa si deve a Pharrell Williams, che ha messo in fermento tutti i fan dei mostriciattoli proponendo una limited edition imperdibile.

L'asta dei Labubu di Pharrell Williams

Pharrell Williams possiede una piattaforma di aste dedicata ad articoli di lusso usati e oggetti da collezione esclusivi. Proprio qui su Joopiter è arrivata la partnership esclusiva tra il fashion brand Sacai e il pupazzetto Labubu, prodotto da Pop Mart. È il fenomeno del momento: tutti ne vogliono uno da attaccare alla borsa, ma c'è anche chi va a caccia di quelli più rari per collezionarli. Nei punti vendita le file interminabili sono all'ordine del giorno, soprattutto quando c'è il lancio di un nuovo modello. A Milano è stato inaugurato da poco un secondo negozio. Invece c'è chi ha sospeso le vendite per motivi di sicurezza: si verificavano addirittura risse tra i clienti in coda all'esterno degli store.

Uno dei Labubu all'asta: Stima 300 – 500 dollari, Offerta attuale 3.100 dollari

Partecipare all'asta è un modo decisamente più comodo per fare acquisti, anche se forse più costoso. Di certo, permette di portare a casa qualcosa di esclusivo. L'asta promossa da Pharrell Williams mette a disposizione, infatti, 13 esemplari unici del pupazzetto. La loro caratteristica principale è che sono vestiti coi look firmati Sacai x Carhartt Wip. Insomma, la moda va a braccetto con l'oggettistica da collezione, portando all'attenzione dei fan questi Labubu diversi da tutti gli altri.

Attualmente, la base d'asta stimata è di 300-500 dollari, ma l'offerta per i pezzi della limited edition ha già superato i 3 mila dollari ciascuno. L'asta si concluderà il 18 giugno e si svolgerà anche un'asta fisica a Sacai Cheongdam Seoul a partire dal 13 giugno, per ammirare dal vivo gli oggetti in vendita. Tra questi, oltre ai Labubu, anche una giacca disegnata da Sacai per il video musicale di Bad Influence dei Seventeen, canzone prodotta proprio da Pharrell Williams. E anche una t-shirt firmata dai membri del gruppo e una capsule collection composta da felpe, T-shirt e cappellini creata da Chitose Abe, fondatrice e direttrice creativa di Sacai. Tutti i ricavati saranno donati in beneficenza all'Unesco.