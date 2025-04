video suggerito

Quanto costano i Labubu e come si abbinano: tutto quello che devi sapere sulla mania del momento Sapete cosa sono i Labubu? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui mostruosi pupazzi “da borsa” che stanno spopolando in tutto il mondo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi tempi vi siete mai imbattuti in qualcuno che ha attaccato alla borsa un portachiavi a forma di "mostro" dall'espressione malefica? Non si tratta di un pupazzetto a caso ma del Labubu, l'accessorio must del momento che sta letteralmente spopolando in ogni parte del mondo. Se fino a qualche tempo fa andava di moda attaccare dei multi-charms alla tracolla, ora il trend si è evoluto e a rendere il proprio stile super glamour sono arrivati questi peluche dall'aspetto ai limiti dell'horror. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui Labubu, dai prezzi ai consigli per abbinarli fino ad arrivare ai trucchi per riconoscere i pupazzi originali.

Chi ha inventato i Labubu

I Labubu sono i pupazzetti disegnati dall'artista di Hong Kong Kasing Lung e lanciati sul mercato da Pop Mart, il colosso dei giocattoli cinese che sta registrando veri e propri boom di vendite dopo che moltissime star li hanno attaccati alle loro borse. Questi mini peluche da borsa hanno le orecchie da coniglietto a effetto teddy, gli occhi enormi come i manga e il sorriso malefico con i denti aguzzi in vista (non a caso fanno parte della collezione The Monster proposta dal brand). Ognuno di loro è vestito in modo differente a seconda della linea di cui fa parte (alcuni sono prodotti in esclusive limited edition) ma tutti hanno sia il viso da mostro plastificato come quello delle bambole che il gancio portachiavi da attaccare alla borsa.

Quanto costano i Labubu

Per acquistare un Labubu si può visitare il sito ufficiale di Pop Mart oppure affrontare una delle lunghissime file fuori dagli store fisici, dove ogni giorno sono centinaia le persone alla ricerca del proprio pupazzetto preferito. L'unico piccolo "inconveniente"? Nei negozi vengono venduti in blind boxes, quindi a scatola chiusa, dettaglio che stimola ancora di più la curiosità dei clienti. Il prezzo delle versioni standard è di circa 20 euro ma si passa a oltre 100 euro per quelli nati da particolari partnership fashion e si arriva addirittura a oltre mille euro per le edizioni limitate fuori produzioni (e disponibili solo sugli e-commerce di moda di seconda mano).

Leggi anche Elisabetta Canalis si prepara all’estate: ora gli shorts di jeans si abbinano ai tacchi a spillo

Labubu

Come riconoscere un Labubu originale

I Labubu sono l'ideale per aggiungere un tocco glamour al proprio look, come vanno indossati? Basta usare il gancio che hanno dietro la schiena per attaccarli alla tracolla della borsa (meglio se di lusso). A questo punto, però, è necessario capire come riconoscere i Labubu originali: la testa e i piedi devono fare un giro completo, poi la lettera S finale nel moschettone deve essere attaccata alla testa, mentre sull'etichetta deve essere presente un QR code che rimanda alla pagina del servizio clienti. Naturalmente per evitare di ritrovarsi tra le mani un prodotto fake sarebbe bene rivolgersi solo a canali e rivenditori ufficiali ma, se si desidera un "mostro" fuori produzione, basta analizzare questi dettagli.