Niente più discoteche e drink alcolici, ora i rave si organizzano a colazione nelle bakery

Dimenticate le discoteche e le nottate trascorse a ballare, la mania del momento è quella dei bakery rave, ovvero di feste organizzate di mattina in pasticcerie e panetterie.

Siamo sempre stati abituati ad associare il concetto di divertimento alle discoteche alla moda e ai locali notturni ma da qualche tempo a questa parte le cose stanno cambiando. Complice il fatto che la Gen Z sta seguendo il trend del dayclubbing, è arrivato il momento di dire addio alle notti trascorse a ballare e a brindare a colpi di drink alcolici. Tutti coloro che vogliono essere davvero cool farebbero bene a partecipare a un bakery rave, ovvero le classiche feste techno che però, oltre a tenersi nelle ore mattutine, vengono organizzate anche in location decisamente poco convenzionali: i bar, le pasticcerie e le bakery.

Cosa sono i bakery rave

Cosa sono i bakery rave? Gli eventi più cool del momento, amatissimi dalla Gen Z. Si tratta di feste techno-house dove si balla per ore e ore ma senza alcolici, sonno arretrato e liste esclusive. I bakery rave vengono organizzati nelle ore mattutine in pasticcerie e panetterie, dunque al posto dei classici drink vengono offerti caffè, succhi e prodotti da forno. L'obiettivo di party di questo tipo? Socializzare in modo sano, economico e sostenibile. Fare festa di mattina senza alcolici è l'ideale per coloro che non vogliono trascorrere intere giornate in hangover e che, soprattutto, non hanno alcuna intenzione di rinunciare al riposo. Come se non bastasse, i bakery rave non prevedono dress code o biglietto d'ingresso, anzi, tutto viene improvvisato, diventando smart, flessibile e agile.

Il dayclubbing sta conquistando anche l'Italia

A Zurigo i bakery rave vengono organizzati con una certa frequenza sia nei giorni feriali che nel weekend e il più delle volte partono alle 7 del mattino, così da offrire il carico di caffeina essenziale per dare il via alla mattinata lavorativa col piede giusto. In Italia eventi di questo tipo sono ancora pochissimi, anche se, vista la mania sempre più diffusa dei brunch, la tendenza del dayclubbing sta cominciando a conquistare tutti anche qui. Insomma, è chiaro che fare le ore piccole in discoteca viene ormai considerato retrò: la Gen Z con la passione per i bakery rave ha sancito la fine della club culture che ha spopolato tra gli anni '80 e i primi 2000?