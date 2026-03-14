Caffè, musica al mattino e divertimento senza hangover: che cos’è il soft clubbing, l’ultimo trend della Gen Z

Negli ultimi anni la Gen Z ha iniziato a cambiare profondamente il modo di vivere il tempo libero. Se per decenni l’idea di divertimento è stata associata a notti lunghissime, alcol e discoteche affollate, oggi molti giovani scelgono ritmi diversi. Meno ore piccole, più attenzione al benessere fisico e mentale, meno hangover e più lucidità. In questo cambio di prospettiva si inserisce una nuova forma di socialità che sta prendendo piede in diverse città europee e in generale in tutto il mondo: il cosiddetto soft clubbing, un modo di uscire e ballare, che spesso si svolge al mattino o nelle prime ore del giorno, accompagnato da caffè, matcha o succhi freschi invece che dai soliti cocktail. Un modello che non piace solo ai più giovani, ma anche a molti trentenni e quarantenni, perché permette di continuare a vivere momenti di festa e condivisione senza sacrificare il sonno o il benessere quotidiano.

The Social Hub Bologna e un soft clubbing

Il soft clubbing, il nuovo trend della socialità

Il soft clubbing nasce come alternativa al clubbing tradizionale e negli ultimi mesi sta diventando uno dei trend più discussi sui social, dove appaiono video e foto di persone che ballano di giorno mangiando cornetti e bevendo caffé. L’idea è semplice ma efficace: musica, che sia tecno o altro poco importa, un ambiente curato e luminoso, orari giornalieri rispetto alla classica notte in discoteca. Invece di iniziare a mezzanotte e finire all’alba, gli eventi possono svolgersi al mattino o nel primo pomeriggio, trasformando l’esperienza del club in qualcosa di più compatibile con la vita quotidiana. Il fenomeno ha iniziato a diffondersi nel Regno Unito e in poco tempo è diventato popolare anche in Australia e negli Stati Uniti, e ora sta arrivando con sempre più forza anche in Europa. Non si tratta di rinunciare al divertimento ma di ridefinirlo, la musica infatti resta centrale, così come la dimensione sociale dell’evento, ma l’atmosfera è diversa; più rilassata, più consapevole, meno legata agli eccessi che per anni hanno caratterizzato la cultura del clubbing. Alcuni spazi urbani stanno iniziando ad accogliere questo tipo di eventi, creando ambienti internazionali e comunità ibride di studenti, professionisti e viaggiatori, in un contesto ideale per nuove forme di socialità legate alla musica.

Cambiano le abitudini sociali

Il successo del soft clubbing riflette un cambiamento più ampio nei comportamenti sociali delle nuove generazioni. La Gen Z è sempre più orientata verso uno stile di vita che mette al centro il benessere personale: allenamento, alimentazione equilibrata e cura della salute mentale sono diventati elementi fondamentali della routine quotidiana. Sempre più giovani preferiscono incontri mattutini, sessioni di fitness o eventi legati al wellness piuttosto che lunghe notti tra locali, droghe e alcol. In questo senso, infatti, anche il rapporto con il bere sta cambiando, bevande analcoliche, caffè speciali o succhi naturali diventano parte dell’esperienza sociale, segnando un netto distacco dal modello del binge drinking che aveva dominato la vita notturna per anni, sopratutto quella dei Millennials. Il fenomeno coinvolge però anche altre fasce d’età: trentenni e quarantenni, spesso con ritmi di lavoro intensi o responsabilità familiari, trovano nel soft clubbing una soluzione che permette di continuare a vivere la dimensione della festa senza compromettere completamente il giorno dopo con hangover o stanchezza eccessiva.

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I benefici di una socialità più consapevole

Uno dei motivi principali della diffusione del soft clubbing è la percezione di un divertimento più sano e accessibile. L’assenza di alcol o droghe come elemento centrale dell’esperienza riduce molti dei rischi associati alla vita notturna tradizionale e rende inoltre questi eventi più inclusivi. Anche l’aspetto economico gioca un ruolo importante, se le serate nei club, i drink e gli spostamenti notturni possono essere costosi, gli eventi diurni o mattutini spesso prevedono consumazioni più semplici e prezzi più bassi, oltre che una maggiore facilità negli spostamenti; e in un momento storico in cui molti giovani sono costretti a prestare grande attenzione alle spese, questo fattore contribuisce alla popolarità del fenomeno. Ma il beneficio più importante riguarda la qualità delle relazioni, perché in contesti meno caotici e meno segnati dagli eccessi, le persone tendono a parlare di più, a conoscersi meglio e a costruire connessioni più autentiche. Il soft clubbing diventa così una nuova forma di socialità che prova a conciliare musica, divertimento e benessere personale, un segnale di come il concetto stesso di festa stia cambiando insieme alle priorità delle nuove generazioni.