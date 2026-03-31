Welness party: la mania del momento è ballare dopo l’allenamento del mattino senza bere alcol

Dimenticate le discoteche così come le abbiamo sempre conosciute: uscire in piena notte con il proprio look migliore, pronti per ballare in una pista gremita di persone e per affrontare lunghissime file per un drink alcolico, è ormai considerato fuori moda. Il nuovo trend lanciato dalla Gen Z è quello dei wellness party, degli eventi mattutini all'insegna del benessere, organizzati poco dopo aver completato il proprio allenamento in palestra, naturalmente senza alcol. Ecco per quale motivo il cosiddetto social clubbing piace così tanto ai giovanissimi.

Com'è cambiato il mondo dei club

Il mondo dei club è drasticamente cambiato da qualche anno a questa parte: complice il fatto che alle nuove generazioni vengono concesse maggiori libertà rispetto al passato, non si sente più il bisogno di uscire in piena notte, facendo le ore piccole tra balli scatenati e infiniti brindisi. Il vero atto di "ribellione" è spostare gli appuntamenti mondani al mattino, focalizzandosi interamente sul benessere. Niente alcol, niente liste esclusive e niente musica elettronica super aggressiva, a dominare è il soft clubbing, ovvero una forma di divertimento "tranquilla" e "lucida" fatta di smoothie, brunch e allenamenti di gruppo. Coffee clubbing, morning rave, thermal gatherings, questi sono solo alcuni degli eventi mattutini che stanno sostituendo le classiche serate scatenate in discoteca. I rappresentati della Gen Z sono molto attenti alla loro salute ed è per questo che in ogni momento della loro giornata promuovono una cultura del wellness e del benessere a 360 gradi.

Il party mattutino al Fitz di Madrid

A dimostrare che l'epoca dei Club Kids è ormai finita è stato un evento che si è tenuto di recente a Madrid, per la precisione al Fitz, un locale notturno particolarmente famoso che di solito apre solo dopo la mezzanotte. Qualche giorno fa ha abbracciato la tendenza dei wellness party accogliendo tra le sue mura 700 persone che avevano appena terminato la loro corsa mattutina. I classici abiti eleganti da discoteca sono stati sostituiti da leggings e sneakers, i drink alcolici con frullati e smoothies, la musica elettronica con sessioni di barre di gruppo: i partecipanti si sono divertiti e hanno fatto amicizia rimanendo lucidi, consumando solo prodotti salutari e concedendosi anche qualche corsetta all'aria aperta. Non è mancato il dj, che ha fatto ballare tutti sulle note delle musiche che dominano le classifiche, dal rap al pop.